Schloss Colditz rettet legendäre Karten einstiger Ausbrecher

Gewöhnlich „singt“ in Verhören der Verhörte. Im Fall des holländischen Marineleutnants Hans Larive, der 1940 bei der Flucht in die Schweiz hoch ging, waren die Vorzeichen andere: Nicht der Gefangene „sang“ beim Verhör, sondern sein Gegenüber, ein Gestapo-Offizier. Im Siegesrausch prahlte er, welchen Fluchtweg der Niederländer eigentlich hätte nehmen müssen.

Es war die Geburtsstunde von „The Singen route“, der Singener Fluchtroute. Denn der Holländer prägte sich den beschriebenen Fluchtweg ein und verbreitete ihn unter Insassen des alliierten Gefangenenlagers auf Schloss Colditz. Mehrere Fluchten aus dem als ausbruchssicher geltenden Gemäuer führten fortan über das deutsche Singen ins schweizerische Ramsen.

Erstmalige Präsentation der Karten

Museologin Regina Thiede präsentierte nun erstmals Landkarten, die den Weg von Colditz in die Schweiz weisen. Diese Originale, sowohl professionell auf Seide gedruckt als auch von Gefangenen auf Pergament gemalt, sammelte einst die Wehrmacht zu Schulungszwecken. Wachleute sollten sehen, wie Karten geschmuggelt wurden – in Schallplatten, Buchdeckeln, Tennisschlägern.

„Nach Genfer Konvention waren Rot-Kreuz-Pakete erlaubt“, sagt Thiede. Es sei nicht zuletzt der britische Geheimdienst MI9 gewesen, der sich diese Sicherheitslücke zunutze gemacht habe. Neben Karten seien Geld und Ausweise geschleust worden, weiß die 51-Jährige: „Als ausländische Zivilarbeiter getarnt sollten die eigenen Kameraden über die Schweiz in die Heimat gelangen.“

Weltbekannter Autor nahm die Singen-Route

Kein Geringerer als Pat Reid, Autor des Bestsellers „The Colditz Story“, kam über Singen in die Freiheit. Seine Geschichte machte die Muldestadt berühmt. Jährlich strömen rund 10000 Besucher aus England, Holland und Co. ins Schloss. Zumindest in Nicht-Corona-Zeiten: „Im Moment ist alles geschlossen. Der Besucherverkehr ist zum Erliegen gekommen“, sagt die Museologin.

Doch sie hat Pläne. Wenn 2025 das neu gestaltete Museum eröffnet werde, soll es neben Wettinischer Residenz, Irrenanstalt und Krankenhaus auch um die Zeit des Zweiten Weltkrieges gehen. Das Fluchtmuseum, aktuell im Beamtenhaus, sei dann Bestandteil der Gesamtpräsentation in Keller- und Fürstenhaus. Erstmals würden auch die Landkarten zu sehen sein.

Originale werden aufwändig gerettet

Zwölf einst von den „Krauts“ konfiszierte Landkarten besitzt der Freistaat Sachsen. Für 5000 Euro lässt er diese Schätze restaurieren. Fünf der zwölf Karten seien bereits gerettet. Blieben noch sieben Exemplare, die nun an der Reihe sind. Der Dresdener Künstler Einhart Grotegut soll zudem eine Auswahl an Kartenmaterial reproduzieren, hieß es.

„Die Faksimiles werden wir dann ausstellen“, freut sich die Museologin. Sie ist sicher, dass die Karten bei den Besuchern auf großes Interesse stoßen. Bislang seien sie noch nie öffentlich gezeigt worden. Landkarten mit der Ostsee, der Region Leipzig-Dresden, dem Raum Lüttich und vor allem mit der auf den „singenden“ Gestapo-Mann zurück gehenden „The Singen route“.

