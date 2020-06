Schloss, Mulde und Wald: Colditz will bis 2035 wachsen

Colditz

„Mulde, Schloss und Wald. Colditz – Stadt für Jung und Alt“ - unter diesem Slogan wird die Stadt Colditz in den kommenden 15 Jahren um neue Einwohner werben und ihre weitere Entwicklung vorantreiben. Die Stadträte fassten am Donnerstag im Rahmen ihrer Mai-Sitzung mehrheitlich einen entsprechenden Beschluss.

Bündnis Zukunft kritisiert Aussage des Leitbildes

Aber ganz einig war sich das Parlament nicht, wie die Debatte zum Beschluss zeigte. Das neue Motto war vom Vorsitzenden der Fraktion Bündnis Zukunft, Wolfram Eismann, in Frage gestellt worden. „Für mich sagt dieser Slogan nicht klar genug, wohin sich die Stadt in den kommenden eineinhalb Jahrzehnten bewegen und was sie 2035 darstellen will“, kritisierte Eismann. Ihm wäre eine klare Aussage lieber als ein „Singsang“, nahm der Fraktionsvorsitzende Bezug die Reimform. FDP-Mann Manfred Heinz stimmte ihm zu. „Ich danke ausdrücklich allen, die sich in den vergangenen Monaten in die Leitbilddiskussion eingebracht haben, aber das jetzige Motto steht für Colditz seit mehr oder weniger 750 Jahren und bringt uns somit nicht weiter.“

Mehrheit in Colditz für den Beschluss

Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) hielt dagegen, dass es mit 41 Stimmen eine deutliche Mehrheit für den zum Beschluss stehenden Slogan gegeben hätte, während die beiden anderen Vorschläge, die zur Auswahl standen, nur jeweils sieben Stimmen bekommen hätten. „Wenn wir Bürgerbeteiligung wollen, dann müssen wir diese auch zulassen, zumal der neue Slogan die Bezeichnung Colditz als Schlossstadt nicht ersetzen wird“, so das Stadtoberhaupt, dem Katrin Juhrich von der Freien Wählervereinigung „Für unsere Heimat“ zustimmte. „Wenn wir jetzt den Slogan noch einmal ändern, würden wir die Bürger vor den Kopf stoßen.“

Leitprojekte für die nächsten 15 Jahre erfasst

Dies sah die Mehrheit der Colditzer Stadträte offensichtlich ähnlich. Bei drei Enthaltungen waren neun von ihnen gegen und nur sechs für den von Wolfram Eismann eingebrachten Beschlussantrag, den Slogan noch einmal zu überarbeiten. Mehr Erfolg hatte der Fraktionsvorsitzende von Bündnis Zukunft mit seinem Beschlussantrag, die im Leitbild an verschiedenen Stellen vermerkten Leitprojekte für die nächsten 15 Jahre in der Schlussredaktion des Papiers separat auf einer Seite aufzuführen. Für diesen Antrag gab es ebenso eine Mehrheit wie für den Tagesordnungspunkt „Beschluss zum Leitbild Colditz 2035“. Für diesen stimmten bei sieben Enthaltungen elf Räte, dagegen keiner.

Von Roger Dietze