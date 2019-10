Schloss Trebsen rückt edles Gestein in den Blickpunkt

Trebsen

Zum Edelstein-Schleifen wurde am Samstag Vormittag in das Nebengelass des Schlosses zu Trebsen eingeladen. Wer denkt, dass etwa Leute mit einer dicken Brieftasche kamen, um edlen Steinen ein attraktives Aussehen zu verleihen, wurde eines Besseren belehrt.

Schleifen will gelernt sein

Uwe Thonfeld ist ein Fachmann, wenn es ums Schleifen von Steinen geht, denen edles Aussehen nachgesagt wird. Edelsteinschleifer sei eine Berufsbezeichnung, bei der tatsächlich Edelsteine der unterschiedlichsten Art einen entsprechenden Schliff erhalten. „Wir schleifen hier Mineralien, deren Aussehen und Farbe mitunter so manchem Edelstein nahe kommen. Besonders die Zeichnung eines Steins sind gefragt, die es hervor zu heben gilt.“ Viel Erfahrung gehöre dazu, den Stein in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. „Als ich anfing, habe ich über ein halbes Jahr gebraucht, den richtigen Schliff herauszubekommen, der den Stein für den Betrachter edel aussehen lässt.“

Viele Besucher versuchten sich im Steine schleifen. Quelle: René Beuckert

Seine Frau Steffi hat vor Jahren die Leidenschaft für Mineralien entdeckt. „Oft bin ich gemeinsam mit meinem Mann auf Mineraliensuche gegangen. Aus der Leidenschaft des Sammelns und Schleifens ist eine Berufung geworden, die ich nicht mehr missen möchte.“

Enkel Mike sammelt naturbelassenes Gestein

Andreas Pfütze war mit seinem Enkel Mike nach Trebsen gekommen, um die Welt der Mineralien zu entdecken. „Wir sind neugierig darauf, wie ein Mineral geschliffen wird. Mein Enkel sammelt nämlich welche, die noch naturbelassen sind.“ Mikes Vater Enrico Pfütze meinte, es sei schön, das man auf dem Familiennachmittag gemeinsam etwas erlebe. „Hier können wir die Mineralien anfassen und erfahren Wissenswertes darüber.“ Kurze Zeit nach dem Rundgang durch die kleine Ausstellung mit Börse saßen sie zusammen an einem Tisch, schliffen und polierten unter Anleitung von Uwe Thonfeld Mineralien.

Fachleute gehen gern in Schulen

Das Interesse der Leute, vor allem der Kinder, an Mineralien wachse, stellte Uwe Bielefeld fest. „Es ist nicht nur der Familientag, der viele Leute anlockt. Auch die geologischen Besonderheiten aus der Region, wie beispielsweise der Porphyr, finden Beachtung. Um die Neugier an Mineralien und heimischen Gestein zu wecken, gehen wir in die Schulen und unterstützen außerdem Projekttage. Insbesondere unsere Geo-Erlebniswerkstatt, in der Steine und andere Naturmaterialien bearbeitet werden können, bietet den Kindern und Jugendlichen ein breites Betätigungsfeld.“ Die Vielfalt von vulkanischem Gestein sei beachtlich. Dazu gehörten edle Steine von Achat bis Amethyst, die in der Region zu finden sind.

Elke Hunger aus Otterwisch schaut sich gern die Mineralien-Ausstellung an. „Ich habe selber an einer archäologischen Grabung teilgenommen, bei welcher ich ganz in der Nähe meines Wohnortes eine Achat-Druse gefunden habe.“

Von René Beuckert