Schnelles Internet: Seelingstädter bleiben außen vor

Trotz aller Probleme sollen die Kunden der Deutschen Glasfaser ( DG) in der Kernstadt von Trebsen bis Ende September ihre schnellen Internetanschlüsse bekommen. Für Seelingstädt kann das Unternehmen allerdings noch keine zeitlichen Zusagen machen. Entsprechend groß ist der Frust in dem Dorf.

Für den Ausbau der dortigen Staatsstraße 47 läuft zurzeit ein Planfeststellungsverfahren. Die Ortsdurchfahrt gilt als eine der schlechtesten Verkehrsadern im Landkreis. Wann das Landesstraßenbauamt endlich die Bagger rollen lässt, vermag zwar noch niemand zu sagen. Aber wenn angefangen wird, dann kann keine Rücksicht auf ein von der DG neu in der Erde gelegtes Glasfaserkabel genommen werden.

Seelingstädt bleibt außen vor

Das Privatunternehmen hat diese Aussage nach eigener Auskunft erst Anfang des Jahres von der Landesbehörde erhalten. Damit legte es seinen Plan ad acta, ein Kabel von Altenhain über Seelingstädt nach Trebsen zu ziehen, mit dem die Kernstadt schnelles Internet erhalten sollte. Stattdessen orientierte es sich um. Nun soll Trebsen direkt von Altenhain aus angeschlossen werden und Seelingstädt in diesem Falle rechts liegen bleiben.

„Die Planung wurde inzwischen erstellt“, sagt Mirko Ertel, Projektmanager Bau bei der DG. Von Ämtern seien schon Stellungnahmen dazu bei ihm eingetroffen. Seitens des Umweltschutzes gebe es keine größeren Auflagen zu erfüllen. Ob archäologische Grabungen erfolgen müssen, sei noch zu eruieren.

Hoffnung für die Kernstadt

Ertel rechnet damit, in Kürze loslegen zu können. „Für die Leitung brauchen wir einen Monat“, kündigt er an. „Danach müssen wir in Trebsen noch einige Hausanschlüsse verlegen. Es folgen die Aktivierungen. Am Ende verschließen wir alle Straßendecken. Wir hoffen, bis Ende des dritten Quartals in der Kernstadt durch zu sein.“

Der Mann für die Technik: Mirko Ertel an einem Verteilerschrank der Deutschen Glasfaser. Quelle: Heike Nyari

Harsche Kritik an Deutscher Glasfaser

Dass die DG nichts von den Ausbauplänen der Seelingstädter Ortsdurchfahrt wusste, als sie 2018 das Interessenbekundungsverfahren anschob, bezweifelt Manfred Müller von der dortigen Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft. Er wirft dem Unternehmen vor, die Einwohner „als Stimmvieh benutzt“ zu haben, damit es auf eine Zustimmung von mindestens 40 Prozent aller Trebsener Haushalte kommt, um mit der Installierung eines flächendeckenden Glasfasernetzes beginnen zu können. „Das ist ein Missbrauch der Menschen“, meint Müller, der davon ausgeht, dass die jahrzehntelangen Planungen zum Ausbau der Ortsdurchfahrt jedem hätten bekannt sein müssen.

Der Mann mit Kritik: Manfred Müller von der Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft. Quelle: Thomas Kube

Vorschläge zu Alternativen

Müller schlägt vor, von Altenhain nicht nur eine Leitung nach Trebsen, sondern auch eine nach Seelingstädt zu ziehen, um wenigstens den Bereich des Dorfes zu versorgen, der von dort aus gesehen vor der desolaten Staatsstraße liegt. „Außerdem haben wir genügend Masten im Ort, an die ein Glasfaserkabel angehängt werden könnte“, sinniert er weiter und betont: „Wo ein Wille ist, findet sich auch ein Weg.“

Deutsche Glasfaser gegen Provisorien

Ertel, der den Vorwurf des Missbrauchs zurückweist und Kunden nicht als Stimmvieh bezeichnet wissen will, kann diesen Ideen nichts abgewinnen. Die DG dürfe keine Kabel über Privatland verlegen. Außerdem könne niemand Provisorien bezahlen. „Nicht zuletzt müssten wir die Leitung während des Straßenbaus stilllegen und die Kunden wären ohne Anschlüsse“, argumentiert er.

Kritik an Informationspolitik

Die Verträge würden ihre Gültigkeit behalten. Wer von den Seelingstädtern zurücktreten will, könne das tun. „Wir haben alle Kunden darüber schriftlich benachrichtigt“, sagt Ertel. Auch das zweifelt Müller an: „Ich kenne niemanden, der eine Information erhalten hätte.“ Der DG-Manager will das Problem in seinem Hause vortragen, verweist aber darauf, dass Konkretes auch jederzeit im Baubüro des Unternehmens in Großpösna sowie an der Hotline und auf der Website der Deutschen Glasfaser in Erfahrung zu bringen ist. „Eine Bürgerversammlung ist derzeit wegen der Corona-Krise leider nicht machbar“, bedauert er.

Lob aus Altenhain

Im gesamten Stadtgebiet von Trebsen verfügen bislang nur die Altenhainer über aktive Glasfaserkabel bis in ihre Häuser. Das Echo von Nutzern: positiv. „Ich glaube, hier ist ein Dank an all jene angebracht, die sich für die Errichtung des Netzes engagiert haben“, erklärt Volker Killisch von der dortigen Wählervereinigung. Er meint damit den Ortschaftsrat, den Stadtrat, den Bürgermeister, Vereine, Gruppen, die Bürger, die Verträge abschlossen, und das Unternehmen DG selbst.

Von Frank Pfeifer