Colditz/Grimma

Manche Frau trägt einen Doppelnamen. Was aber, wenn sie ein zweites Mal heiratet? Aus Franziska Beyer-Lallauret etwa wird Madame Moreau. So jedenfalls sprechen die Schüler in Angers, einer hübschen Stadt im Westen Frankreichs, ihre geliebte Lehrerin an. Die lacht: „ Moreau, Charles Moreau, so heißt mein Mann aus zweiter Ehe.“ Für die Kunstwelt bleibt die 41-Jährige dagegen Franziska Beyer-Lallauret. Unter diesem Namen schreibt sie weiter – zur Freude von Georges Lallauret, ihres geschiedenen Mannes, mit dem sie weiter freundschaftlich verbunden ist.

Sogar ihr kleiner Sohn Elias versteht das. Er tollt im Garten des Schönbacher Pfarrhauses umher. Franziska, die Mama, verbringt mit ihrer Familie die Ferien in der alten Heimat. Am Sonntag, 15 Uhr, liest sie im Grimmaer Göschenhaus aus ihrem Buch „Warteschleifen auf Holz“. Sechs der darin veröffentlichten rund 50 Gedichte sind sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch geschrieben. Der älteste Text stammt noch aus der Zeit, als die Dichterin bei den Eltern in Schönbach wohnte.

Erste Geschichten schon in der Kindheit

Wie oft hatte sie sich als Kind in die Büsche geschlagen, baute Höhlen und schrieb spannende Abenteuer – meist über mutige Waisenmädchen. Franziska hatte es nicht immer leicht in ihrem Dorf. Weil sie aus kirchlichem Hause kam, war sie kein Pionier. Deswegen hänselte sie manch größerer Junge. Der treu sorgende Direktor Thielemann begleitete das Mädchen jeden Tag zur Bushaltestelle, um mit ihr zusammen in die Schule nach Sermuth zu fahren.

Überhaupt hatte Franziska engagierte Lehrer. Von Kunsterzieherin Hannelore Werner schwärmt die junge Frau noch heute. „Sie förderte mich sehr. Wir fuhren nach Meißen in den Dom und nach Grimma ins Weihnachtsoratorium.“ Wie andere Lehrer erkannte sie frühzeitig das Talent der Heranwachsenden. Das Mädchen konnte gut zeichnen, singen und – schreiben. Als die Wende kam, war das für sie wie eine Befreiung. Fortan besuchte sie eine Schule mit erweitertem Sprachunterricht.

Frühe Kontakte nach Frankreich

Als 16-Jährige reiste sie mit ihrem Französischkurs und der enthusiastischen Lehrerin Ingrid Megow erstmals an die Loire: „Wir besuchten die ganzen Sehenswürdigkeiten, darunter jenes Schloss in meinem heutigen Wohnort. Ist das nicht total verrückt!“ Damals wusste Franziska natürlich noch nicht, dass es sie einmal für immer dorthin verschlagen würde. In Leipzig studierte sie Deutsch und Französisch auf Lehramt und verliebte sich bei einem Aufenthalt in der Bretagne in ihren ersten Mann.

Heute ist sie in Frankreich die vielleicht glücklichste Frau unter der Sonne. „Ich unterrichte Deutsche Literatur. Das war immer mein Traum. Meine Schüler sind sehr motiviert, lieben die deutsche Mentalität – die Gastfreundschaft, die Offenheit, die reiche Sprache.“ Die Lehrerin organisiert regelmäßig Fahrten ins Nachbarland – auch in den Osten, nach Bautzen, Weimar und demnächst nach Colditz.

Gedichte sind viel mehr als Reime

Fast jede freie Minute nutzt Franziska Beyer-Lallauret zum Schreiben. Sobald sie Elias ins Bett gebracht hat, wird gedichtet. Von Reimen hält sie wenig. Ihren Reim, so sie es möchten, könnten sich die Leser drauf machen. Sie selbst belässt es lieber bei Herz statt Schmerz. Mit ihren Zeilen träumt sie sich über Hunderte von Kilometern bis nach Schönbach: Raps steht auf dünnen Beinen / Unweit des Ortschilds / Schneiden sie ihn / In Hüfthöhe ab die Rispen / Riechen nach Land.

Sie wohnt im grünen Vorort von Angers und genießt die französische Art, zu der auch eine gelebte Nachbarschaft über Konfessionen hinweg gehöre. Wenn sie am Sonntag in Grimma aus ihren Werken liest, wird sie für drei Visionen werben: Dass Deutschland und Frankreich weiter zusammenwachsen. Dass es in Europa mehr Liebe als Hass geben möge. Und dass junge Leute wieder Gefühle zulassen: „Wo geht das besser als in Gedichten? Versucht es doch selbst einmal!“

Von Haig Latchinian