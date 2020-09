Schränkt kommunales Recht in Trebsen den Naturschutz ein?

Trebsen

Die Einen nennen sie Unkräuter, die Anderen sprechen von Wildkräutern. Und so wie sich die Wörter unterscheiden, tun es auch die Meinungen. Trifft dann Bürger auf Behörde, kann es zu Spannungen kommen, so geschehen in Trebsen.

Gerhard Gräbel wohnt an der Seilergasse. Seinen Garten würden manche als verwildert bezeichnen. Der 68-Jährige spricht von „meiner grünen Oase inmitten der Stadt“. Zwischen Stauden und Gemüsepflanzen stehen allerlei Gewächse, die sich selbst ausgesät haben. Insektenhotels hängen an Wänden. „Die Welt kann ich nicht ändern, aber ich kann meine Welt erhalten“, sagt der ehemalige Fahrzeugbauingenieur.

„Grüne Oase“: Gerhard Gräbel in seinem Garten zwischen Wein und Wildwuchs. Quelle: Thomas Kube

Ordnungsabteilung kritisiert Wildwuchs

Doch diese private Welt endet aus Sicht der Stadt vor der Haustür. Auch auf den Gehwegen vor den beiden Häusern Gräbels siedelten sich die Kräuter an, deren Begrifflichkeit umstritten ist. Frank Erfurth, der für Ordnung und Sauberkeit in der Stadt verantwortlich ist, schrieb dem Naturliebhaber deshalb am 16. Juni einen Brief mit der Aufforderung, die Pflanzen gemäß der kommunalen Reinigungssatzung bis zum Monatsende zu beseitigen.

Gräbel verweist auf Naturschutz

So richtig sah das Gräbel nicht ein. Nun gut, einen hohen Farn an der Ecke Grimmaische Straße/Seilergasse entfernte er, auch wenn dieser nach seinem Dafürhalten den Gehweg nur geringfügig einengte – ein paar Meter weiter ist das Trottoir aufgrund der Bebauung ohnehin schmaler. Auch einige vertrocknete Pflanzen zog er heraus. Ansonsten aber weigerte er sich, der Aufforderung aus dem Rathaus nachzukommen.

Gehwegeinengung: Auch entlang der Grimmaischen Straße fand die Ordnungsbehörde Pflanzen an den Hauswänden Gräbels, die entfernt werden sollten, damit Fußgänger nicht behindert werden. Quelle: Repro: Thomas Kube

Am 30. Juni begründete er Erfurth sein Handeln in einem Brief. „Die Wildkräuter sind für Insekten als Nahrungsgrundlage von Bedeutung“, brachte er zu Papier. In den vergangenen 25 Jahren seien 75 Prozent der Insektenwelt verschwunden. Jeden Tag werde in Deutschland eine Fläche von 79 Fußballfeldern versiegelt. „Sehen Sie nicht die Zeichen der Zeit? Wir müssen handeln, müssen uns ändern, jeder Einzelne“, mahnte Gräbel.

Bußgeld angedroht

Doch für Frank Erfurth blieb der alleinige Maßstab die Satzung. „Um in Trebsen und den Ortsteilen für ein freundliches Erscheinungsbild zu sorgen, sollte jeder Grundstücksanlieger an öffentlichen Flächen für die Sauberhaltung entlang seiner Grundstücksgrenze sorgen“, antwortete er am 13. August und setzte eine erneute 14-tägige Frist mit der Androhung eines Bußgelds, falls der Wildwuchs nicht beseitigt wird.

Gräbel weigert sich weiter

„Ich habe daraufhin die Straße gekehrt, aber nichts weiter gemacht“, gibt sich Gerhard Gräbel konsequent. „Sind die Pflanzen abgeblüht, können sich Vögel die Samen holen. Und vielleicht vermehren sich auch einige. Erst dann werde ich sie rausziehen.“

Stadt gibt sich zufrieden

Auf Nachfrage im Rathaus gibt sich die Stadtverwaltung mit dem jetzigen Zustand vor Gräbels Häusern zufrieden. „Es existieren unterschiedliche Meinungen zu Ordnung und Sauberkeit sowie zum neuen Bestreben, Natur wieder zuzulassen“, räumt Stadtsprecherin Ute Jänicke ein. Zugleich verdeutlicht sie: „Das Satzungsrecht schreibt der Verwaltung vor, wie sie zu handeln hat.“ Zurzeit liege die Prämisse auf Sauberkeit und einem ordentlichen Aussehen. Und daran würden sich die meisten Einwohner halten – entweder von sich aus oder nach der ersten Aufforderung durch die Ordnungsbehörde.

Hat sich weitgehend durchgesetzt: Gerhard Gräbel, in dessen Garten unter anderem Goldruten und Anemonen wachsen und der mehrere Insektenhotels aufgehängt hat. Quelle: Thomas Kube

Satzungsänderung denkbar

Allerdings, so Jänicke, müsse die in die Jahre gekommene Reinigungssatzung demnächst sowieso überarbeitet werden. „Dann werden die Stadträte über neue Aspekte beraten und nachdenken müssen“, kündigt sie an. Für zwei Abgeordnete ist die Sache schon jetzt klar.

Lyko : Nicht alles zubetonieren

„Ich bin dafür, die Sache etwas lockerer zu handhaben“, sagt Regina Lyko (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft). „Wir können nicht alles zubetonieren. Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen das Grüne.“

Killisch : Keine klinische Sauberkeit

Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain) betont, dass Erfurth kein Vorwurf gemacht werden könne, „wenn er die Satzung so eng auslegt, wie er es macht.“ Es sei aber an der Zeit, das kommunale Gesetz anzupassen, weil sich die Einstellung der Menschen zur Umwelt änderte und Insekten sterben. „Ziel“, so Killisch, „sollte es sein, wilde Auswüchse, solange sie nicht stören, erst nach dem Abblühen zu beseitigen. Sie müssen auch nicht ausgerissen werden, mitunter reicht das Abschneiden oder Mähen. Wir brauchen keine klinische Sauberkeit.“

Von Frank Pfeifer