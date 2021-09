Bildung/Hort - Schreck für Eltern in Colditz: Schulanfänger dürfen am ersten Tag nicht in den Hort

Kein perfekter Start ins Schulleben. Mehrere Abc-Schützen in Colditz mussten nach Unterrichtsschluss nach Hause gebracht werden, weil der Hort sie nicht aufnehmen durfte.Für berufstätige Eltern ein ausgewachsenes Problem. Wer ist verantwortlich?