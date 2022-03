Schüler aus Frankreich in Grimma – was sie alles erlebt haben

Grimma

Nach sechs erlebnisreichen Tagen hieß es am Montagabend Abschied nehmen. Vorläufig. Denn vom 4. bis 12. April sehen sich alle wieder – dann in Frankreich.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kommt es dieser Tage erstmals wieder zu einem Schüleraustausch zwischen der Wallgraben-Oberschule in Grimma, dem Evangelischen Schulzentrum Muldental in Großbardau und dem Collège Isle de Saône in der französischen Gemeinde Pontailler sur Saône, die in der Nähe von Dijon liegt. 25 französische Siebt- bis Neuntklässler waren mit ihren Lehrern Alexia Rognerud und Remi Crombez vor einer Woche in Grimma eingetroffen, wohnten bei ihren Gastfamilien und erkundeten mit den 25 gleichaltrigen deutschen Schülerinnen und Schülern halb Sachsen. Dabei konnten sie ihre Sprachkenntnisse vertiefen, denn die französischen Jugendlichen lernen als Fremdsprache Deutsch und die deutschen Teenager Französisch.

Schüleraustausch: Programm mit heißer Nadel gestrickt

„Wir haben erst nach den Winterferien erfahren, dass der Schüleraustausch stattfinden kann“, erklärt Großbardaus Französischlehrerin Cathleen Backhaus mit Blick auf die Corona-Bestimmungen. Mit ihrer Grimmaer Kollegin Annett Hoidis hält sie die Fäden in der Hand. Das Programm sei wegen der langen Ungewissheit mit heißer Nadel gestrickt, berichtet sie.

Meißen, Dresden, Leipzig – und natürlich Grimma

Die Woche widmete sich dem Projektthema „Kunst ohne Grenzen“. Vorigen Mittwoch wurde zunächst Meißen angesteuert, wo die Schüler auf der Albrechtsburg dank eines Histopads in die Vergangenheit eintauchen konnten. Tags darauf genossen sie von der Kuppel der Frauenkirche einen Blick auf die Landeshauptstadt Dresden und besuchten das Verkehrsmuseum. Unbestreitbarer Höhepunkt wurde am Freitag ein Musikprojekt auf der Alten Messe in Leipzig, betreut von der Kulturwerk M14 im Pavillon der Hoffnung. Die Austauschschüler teilten sich in drei Gruppen und studierten singend, tanzend und trommelnd das Lied „Je ne parle pas français“ von Namika ein. Angesichts des Krieges in der Ukraine verkünden sie auch eine Botschaft: „Für den Frieden in Europa“ heißt es im per Video verewigten Lied auf Deutsch und Französisch.

In einem Klassenzimmer vereint: Französische und deutsche Austauschschüler am Montag im Evangelischen Schulzentrum in Großbardau. Quelle: Frank Prenzel

Während am Wochenende Ausflüge mit den Gastfamilien auf dem Programm standen, setzten sich die Gäste Montagvormittag auch mal auf die Schulbank. Das Gestalten eines Erinnerungsfotos, eine Stadtrallye durch Grimma und eine Mitbring-Fete bildeten das Finale bis zum Wiedersehen.

Musikprojekt in Leipzig hat den Schülern gefallen

Der zwölfjährigen Chloé Martinez aus Talmay hat das Musikprojekt am besten gefallen. „Das war total schön und lustig“, erzählt die Siebtklässlerin, die mit ihrer Gastfamilie den Leipziger Zoo und den Uni-Riesen aufsuchte. Auch Alexandre Français fand die Gruppenarbeit auf der Alten Messe besonders interessant. Der 14-Jährige aus Pontailler hat zudem feststellen müssen, das in Deutschland schon gegen 18 Uhr zu Abend gegessen wird (in Frankreich erst 20 Uhr) und das Frühstück deutlich üppiger ist.

Französische Austauschschüler weilten jetzt in Grimma und Großbardau. Von den gemeinsamen Aktivitäten entstanden auch diese Bilderrahmen mit Erinnerungsbildern. Quelle: Thomas Kube

Beim Gegenbesuch wird auch Dijon erkundet

„Ich habe viel über die andere Kultur gelernt“, berichtet Nils Findeisen. „Und viele französische Worte“, so der 13-jährige Bad Lausicker, der in Großbardau zur Schule geht. Auch für die Kührenerin Margarethe Fichtner ist es der erste Kontakt mit Schülern aus dem Nachbarland. „Wir haben die Sprache oft gemixt“, erzählt die 14-Jährige über gemeinsame Stunden. Abends wurden sogar Brettspiele wie „Mensch ärger dich“ hervor gekramt. In wenigen Tagen reisen die 25 deutschen Schüler zum Gegenbesuch. Dann werden sie im Burgund auch Dijon erkunden und ein Konzert mit einer Rap-Band erleben. Für die drei Schulen ist es bereits die neunte Austauschzeit.

