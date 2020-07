Schüler verabschieden sich mit Open-Air-Galerie in die Ferien

Naunhof

Galerie im Freien und Fotos im XXL-Format: Im Freien Gymnasium Naunhof ging das Schuljahr in dieser Woche ein wenig abweichend von der Norm über die Bühne. „Weil wir nicht wie üblich mit Freunden und Angehörigen der Schüler zusammenkommen konnten, das Schuljahr aber trotzdem irgendwie abrunden wollten, sind wir auf die Idee gekommen, viele der in den vergangenen Monaten stattgefundenen Aktivitäten innerhalb wie außerhalb des Unterrichts in Form einer großen Open-Air-Ausstellung zu präsentieren“, erklärte Schulleiterin Claudi Stichler.

Schulpartnerschaft in Kenia und Reise nach China

So konnten die Besucher der freien Bildungsstätte in der Wiesenstraße am Donnerstag-Nachmittag an Hand von an die Zäune gehefteten Zeichnungen, Grafiken und Fotografien das Schuljahr Revue passieren lassen. Neben diversen Projekten und Erlebnissen einzelner Klassen wurden dabei unter anderem auch über die Schulpartnerschaft mit einer kenianischen Schule, für die in den letzten Wochen ein virtueller Kuchenbasar initiiert worden war, sowie über die große China-Reise einiger Naunhofer Pennäler im vergangenen November informiert.

Anzeige

Naunhofer Abiturienten sind besser als gut

Bereitwillig Auskunft gab die Leiterin der Einrichtung auch jenen, die sich für das Abschneiden des zweiten Abitur-Jahrganges interessierten. „Mit einem Gesamtdurchschnitt von unter 2,0 können wir sehr zufrieden sein“, so Stichler, die die Abschlussprüfungen trotz der Beeinträchtigungen durch das Coronavirus als fair bezeichnet. Der Vorgänger-Jahrgang, der erste Abitur-Jahrgang der Schule, hatte es auf eine glatte zwei gebracht. „Mit den heute zur Verfügung stehenden Kommunikationsmöglichkeiten ist die Einschränkung persönlicher Kontakte gut kompensierbar“, so die Pädagogin.

Weitere LVZ+ Artikel

Der zweite Abi-Jahrgang verabschiedete sich auf originelle Art und Weise vom Gymnasuim in Naunhof. Quelle: Roger Dietze

Von Roger Dietze