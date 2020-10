Schülerband Ritalinos aus Grimma spielt CD ein

Grimma/Wagelwitz

Es muss ein tolles Gefühl für die Ritalinos sein: Sie halten seit wenigen Tagen ihre erste CD in den Händen. Die Ritalinos – das sind Lisa Reiche (15) aus Roda, Finn Barwig (15) aus Förstgen und Christian Steinbach (14) aus Wagelwitz. Freiberufler Alexander Bäurich (36) brachte der Band das Laufen bei und begleitet die Teenager jetzt als Musiker (Gitarrist/Gesang), Mentor und Manager in einer Person.

Oberschule Böhlen gilt als Band-Schmiede

Die Ritalinos sind aus der Band-Schmiede der Oberschule Böhlen hervor gegangen, wo Bäurich seit acht Jahren musikalische Ganztagsangebote (GTA) unterbreitet und zeitweise bis zu drei Schülerbands an der Hand hat. Lisa, Finn und Christian besuchen hier die 9. beziehungsweise 10. Klasse, haben sich als Musikgruppe inzwischen vom Schulhaus abgenabelt. Seit einem reichlichen Jahr treffen sie sich jeden Freitagnachmittag zur Probe und sind gerade dabei, sich in Wagelwitz auf dem elterlichen Hof Christians einen Probenraum nach eigenem Geschmack herzurichten.

Der Name Ritalinos wird aus Jux geboren

Es war vor drei Jahren, als Bäurich beim Weihnachtsprogramm der Schule ein von Lisa und Christian arrangiertes Lied ins Ohr ging. „Das war so toll, dass ich sie zur weiteren Förderung unbedingt im GTA haben wollte.“ Finn und ein (mittlerweile wieder ausgestiegenes) Mädchen kamen hinzu – es war die Geburtsstunde der Ritalinos.

„Der Name entstand aus Jux“, verrät Bäurich, der in Clennen bei Leisnig lebt, Gitarren- und Klavierunterricht gibt und The Road Brothers als seine Hauptband bezeichnet. „Christian war anfangs etwas hippelig, während Lisa im Tempo bremste. Da fragte ich, ob Christian sein Ritalin vergessen habe und Lisa zu viel nehme“, erzählt der 36-Jährige mit Blick auf die gängige Medizin für ADHS-Kinder. Im Scherz geboren, prägt der Name Ritalinos heute das Cover der ersten CD.

Dieses Bild ziert das CD-Cover der Ritalinos, die aus der Band-Schmiede der Oberschule Böhlen hervor gegangen sind. Quelle: Privat

Lisa spielt das E-Piano und gibt der Band die Stimme. Seit der fünften Klasse nimmt sie Klavierunterricht – inzwischen bei Bäurich. Mit der Musik könne sie ausdrücken, „was mir im Kopf herum schwirrt“. Sie suche die „freie Kreativität“, meint die 15-Jährige. Finn spielt die Saiten von E- und Kontrabass. Als Viertklässler begann er mit privatem Gitarrenunterricht und fand schließlich zum Instrument mit den tiefen Tönen. „An Musik reizt mich die künstlerische Freiheit“, so der 15-Jährige. Wie Finn und Lisa schwärmt auch Christian davon, den Emotionen beim Spielen freien Lauf lassen zu können. Als Drittklässler fing er mit einem Cajón an, einer Kistentrommel. Seit der 6. Klasse lernt er nun bereits Schlagzeug. Das Trio sucht noch einen guten Gitarristen – Profi Bäurich füllt die Lücke übergangsweise.

Im Probelager abendfüllendes Programm einstudiert

Dank ihrer Begabung und Bäurichs weit verzweigten Kontakten sind die Ritalinos so etwas wie kleine Senkrechtstarter geworden. „Die Arrangements wurden immer besser“, erzählt der 36-Jährige. Also studierte man im Februar vorigen Jahres bei einem Probelager ein abendfüllendes Programm ein. Was folgte, waren 2019 etwa 20 Konzerte – etwa zur Benefizgala in Leisnig, zum Bikertreffen in Ammelshain und zum Weihnachtsmarkt in Chemnitz. Der Erfolg machte noch mehr Mut.

Sind aus der Band-Schmiede der Oberschule Böhlen hervor gegangen: die Ritalinos mit E-Pianistin Lisa Reiche, Bassist Finn Barwig und Schlagzeuger Christian Steinbach. Ihre erste CD liegt jetzt vor. Quelle: Frank Prenzel

Zur Zeit besteht das Repertoire aus etwa 30 gecoverten Titeln mit eigener Handschrift. Zwölf von ihnen finden sich auf der CD „Schwarz Weiß Grau“, die im Februar in dreiwöchiger Arbeit in Bäurichs Studio eingespielt wurde. Den drei Teenagern im schicken Band-Outfit standen dabei gestandene Gast-Musiker zur Seite, darunter Violinistin Conny Plänitz aus Peter Gläsers Band „Cäsar & Die Spieler“, und Mazze Wiesner. Auch Lisas Schwester Maxi Reiche sang mit.

Selbst Aschenbrödel-Klassiker auf der CD

Die CD, deren Produktion etwa 5000 Euro kostet, wurde mit Hilfe von Sponsoring ermöglicht. Ihr hört man an, auf welcher Gefühlswelle die Ritalinos schwimmen. Songs wie „Leiser“ von LEA und „Keine Maschine“ von Tim Bendzko sind zu hören, aber auch eine eigene Version vom Ohrwurm des weihnachtlichen Film-Klassikers „Aschenbrödel“. „Es sind Lieder, auf die sie Bock haben“, umschreibt es Bäurich. Eigene Songs gibt es noch nicht, auch wenn sich Lisa mittlerweile am Texten und Vertonen probiert. Für die Ohren der Öffentlichkeit ist das noch nicht bestimmt.

Corona hat auch die Ritalinos ausgebremst, die lieber auf der Bühne stehen würden. Nach einem Konzert zum Neujahrsempfang in Leisnig spielten die Schüler die CD ein und drehten ein Youtube-Video, dann kam der Lockdown, dem auch eine Tour in Tschechien zum Opfer fiel. Erst zum Abiball des Beruflichen Schulzentrums Grimma konnten die Drei wieder vor Publikum treten. Und vielleicht gibt es in diesem Jahr noch einen Auftritt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. „Wir nutzen die Zeit, um neue Sachen zu entwickeln“, erzählt Bäurich. Mit einem großen Ziel: Im Februar 2022 soll die nächste CD erscheinen.

Von der jetzigen Silberscheibe wurden 250 Stück gepresst. Sie soll zu den Live-Konzerten verkauft werden, wird aber auch als digitale Version auf den gängigen Musikportalen zu haben sein.

