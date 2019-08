Sopron/Grimma

Inmitten der renommierten Musiker und Historiker, der zahlreichen Vertreter aus Medien und Politik und der interessierten Besucher präsentierten Schülerinnen des Gymnasium St. Augustin aus Grimma kürzlich eine Ausstellung zum Paneuropäischen Picknick. Mit mehreren Bannern ausgestattet informierten sie über die Organisation der Veranstaltung vor 30 Jahren und die Geschichten der Zeitzeugen, die dahinter stecken. Begleitet wurden die Schülerinnen der 12. Klasse dabei von ihrer Lehrerin Herma Lautenschläger, die in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Schülern nach Sopron gereist war.

So auch mit Magdalena Roder, Mona Schenk, Sarah Schrempel und Anne-Kristin Stoye, vier ehemaligen Schülerinnen des Gymnasiums, die 2014 ein Buch veröffentlichten,das das Paneuropäische Picknick thematisiert. In „Der Nachgeschmack von Speck und Pörkolt“ beschreiben die jungen Frauen das historische Ereignis, bei dem Ungarn am 19. August 1989 für einige Stunden die Grenze zu Österreich öffnete. Diese Chance ergriffen hunderte DDR-Bürger, um sich durch die Flucht in den Westen ihren Wunsch nach Freiheit zu erfüllen.

Banner zeigen Geschichten von Zeitzeugen aus der DDR , die flüchten konnten

Anlässlich des 30. Jahrestages erweiterten die aktuellen Oberstufen-Schülerinnen von Lautenschläger die Arbeit ihrer Vorgängerinnen um eine Ausstellung, die sie im Foyer vor dem großen Konferenzraum präsentierten. Hanna Brügmann, Jasmin Ghanmi, Friderike Vehlow und Luise Vehlow wollten dabei besonders die Emotionen der Zeitzeugen und ihre Schicksale in den Vordergrund stellen. „Zwei der Roll-Ups waren der Planung des Picknicks gewidmet.

Die Schülerinnen hatten im Vorfeld mit zwei der ursprünglichen Organisatoren des Paneuropäischen Picknicks sprechen können“, berichtet Lautenschläger stolz. Auf den Bannern kamen die Zeitzeugen zu Wort und die Organisation von der ursprünglichen Idee bis zur Planung und Umsetzung wurden vorgestellt. Auf anderen Plakaten kamen geflüchtete DDR-Bürger zu Wort, die das Picknick nutzten, um nach Westdeutschland zu fliehen.

Ausstellung wird an Deutsch-Ungarisches Jugendforum verliehen

Die Schau kam bei den Besuchern des Jubiläums gut an – so gut sogar, dass die Banner voller Zeitzeugenberichte nun verliehen werden. „Im September geht die Ausstellung an das Deutsch-Ungarische Jugendforum in Berlin“, so die Lehrerin. Im Anschluss seien bereits weitere Stationen geplant.

Die Reisegruppe vom Gymnasium St. Augustin hatte auch die Möglichkeit den Gottesdienst zu besuchen, in dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ihre Festreden hielten. Anne-Kristin Stoye, Co-Autorin des Buches aus 2014, ergänzte den Gottesdienst mit einer Fürbitte, für die sie sogar einige Worte Ungarisch lernte.

Von Tilman Kortenhaus