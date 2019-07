Grimma

In fünfter Auflage präsentieren Schülerinnen und Schüler der Roten Schule des Grimmaer Beruflichen Schulzentrums (BSZ) zum Jahrgangsabschluss die Ergebnisse ihrer Ausbildung in den Berufen angehender Erzieher und Sozialassistent. Unter dem Slogan „Rote Schule, das sind wir – 5.0“ wird klassenübergreifend in verschiedenen Projektgruppen gearbeitet.

Angehende Pädagogen arbeiten schon mit Kindern

Die Besonderheit darin liegt in der praktischen Arbeit mit Kindern, wofür die designierten Pädagogen in sechs städtische Kita- und Horteinrichtungen gehen. „Wir möchten die Auszubildenden für die praktische Arbeit mit Kindern befähigen. Und dafür sollen die Schüler eigenen Ideen einbringen, die sich an Themenvorgaben der Kindereinrichtungen orientieren“, erklärte Lehrerin Evelyn Aresin.

Saskia Röthling und Florian Hempel gehören zur Pressegruppe. Quelle: Frank Schmidt

Mit diesem Projekt werde auch ein Stück weit Werbung in eigener Sache gemacht. „So können wir uns als Ausbildungsstätte für künftige Pädagogen bekannt machen.“ Mit Erfolg, denn einige Absolventen, so Aresin, seien jetzt als Erzieher in Grimmaer Einrichtungen beschäftigt, sodass man dort sozusagen „alte Bekannte“ als Ansprechpartner für dieses Projekt hat.

Öffentlichkeitsarbeit hoch angebunden

Überhaupt sei die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmendes Projektes ganz hoch angebunden. Eine extra dafür formierte Pressegruppe sorgt für Texte sowie Bild- und Videoberichte, die publiziert werden.

Eine Pressegruppe fertigt Publikationen an, die aus Texte aber auch aus Bild- und Videoberichten bestehen. Das Gesamtergebnis wird mit einer abschließenden Präsentation vorgestellt. Quelle: Frank Schmidt

Um das leibliche Wohl kümmert sich ein Küchenteam, welches das tägliche Mittagsessen frisch zubereitet. Und wieder eine andere Gruppe organisiert ein Sportfest, das „pädagogisch angehaucht ist“, erklärte der Schüler Phil Pischer. „Nicht wir laufen oder werfen weit, sondern alles mit viel Spiel und Spaß – darum geht es“, sagte der Schüler, ohne dazu im Vorfeld mehr verraten zu wollen.

