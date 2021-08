Schuhmacher in fünfter Generation: Wechsel bei Sedlaczeks in Altenhain und Grimma

Trebsen/Grimma

Die Musik dauert an, für die Franz Schubert die ersten Noten schrieb. Nicht der Komponist, sondern der Schuhmachermeister, der 1899 in Seelingstädt ein Geschäft eröffnete. Seine leiblichen wie auch beruflichen Nachkommen heißen Sedlaczek, in Altenhain wie auch in Grimma betreiben sie Orthopädieschuhtechnik-Läden. Gerade hat die fünfte Generation der Familiendynastie das Heft in die Hand genommen.

André Sedlaczek versteht die Klaviatur, auf der er spielen muss. Eine Kundin steht vor der Ladentheke und will ihre bestellten Einlagen und Schuhe abholen, deren Sohlen für ihre Bedürfnisse angepasst wurden. Alles sitzt bei der Anprobe. „Hier müssten sie noch unterschreiben“, bittet der 46-Jährige. „Und noch hier und hier und hier und hier und hier.“ Sechs Formulare reichen sich die beiden hin und her.

Ausufernde Bürokratie

Es folgt bei einigen Blättern die doppelte Ausführung. Alles für die Krankenkasse. Schließlich die Bezahlung. Nach einer viertel Stunde hat die Frau die Prozedur geschafft und kann das Altenhainer Geschäft verlassen. „Unwahrscheinlich, wie die Bürokratie zugenommen hat“, sagt Sedlaczek, der diesen Sommer zusammen mit seinem Bruder Sven das Unternehmen von Vater Frank übernommen hat. „Die Zeit für einen Wechsel war jetzt einfach gekommen“, meint der Senior.

Schwerer Start in den 90ern

Seit 1993 hat er die Geschicke des traditionellen Altenhainer Schuhmachergeschäfts geleitet. Keine leichte Zeit, denn ab der Währungsunion legte kaum noch jemand Wert auf Reparaturen, Billigschuhe überschwemmten den Markt. Als der ältere Sohn Sven Sedlaczek den Beruf eines Orthopädieschuhmachers erlernte und in der hauseigenen Werkstatt anfing, erweiterte sich das Angebotssortiment. Die Firma hatte nun eine solide Basis und konnte selbst herbe Rückschläge verkraften.

Zweimal mit Läden abgesoffen

Am 13. August 2002 ging das inzwischen existierende Zweitgeschäft im Grimmaer Zentrum im Rekordhochwasser unter. „Danach haben wir uns Werkstatt- und Verkaufsräume in der Wurzener Straße gesucht, die vor den Fluten sicher waren“, beschreibt Frank Sedlaczek seine Odyssee. „Dort waren wir aber weit ab vom Schuss, weshalb wir in der Malzhausgasse ein weiteres Geschäft aufgemacht haben, mit dem wir 2013 abgesoffen sind.“ Verlegt hat er dieses daraufhin in die Hohnstädter Straße 16, wo er es für gesichert hält, seitdem Grimma über umfangreiche Flutschutzanlagen verfügt.

Söhne bauen Werkstatt aus

Die Söhne des 71-Jährigen beschlossen mit der Firmenübernahme, den Standort in der Wurzener Straße zu schließen. In Grimma gibt es nun nur noch die eine Außenstelle, in der ihre Beschäftigten Aufträge annehmen und orthopädische Schuhe, Bandagen sowie Kompressionsstrümpfe verkaufen. Die Werkstatt in Altenhain wird im Gegenzug erweitert. Um allen rechtlichen Forderungen des Gesundheitswesens nachzukommen, entsteht dort außerdem ein barrierefreier Verkaufsraum mit behindertengerechter Toilette.

Senior mischt weiter mit

Jeden Tag mischt Frank Sedlaczek noch ein paar Stunden mit. „Das steckt einfach drinne“, meint er. Mit seiner Frau Eva-Maria fährt er schon mal für ein, zwei Tage weg. „Aber am wohlsten fühle ich mich hier. Eine Flasche Bier und die Welt ist in Ordnung.“ Eine Welt aus Werkstatt, Gemüsegarten, Hühnern, Enten und Hund.

Aufteilung der Bereiche

Die fünfte Generation kommt sich nicht in die Quere, hat ihre Tätigkeitsfelder getrennt. Sven Sedlaczek, längst ein Meister seines Fachs, übernahm den Außendienst. „Ich fahre zu Kunden von hinter Leipzig bis Döbeln, von Bad Düben bis Borna“, erklärt der 49-Jährige, der außerdem Leiter der Ortsfeuerwehr Altenhain ist. André Sedlaczek repariert Schuhe, Taschen, Jacken und hat die ganze Bürokratie am Hals.

Nächste Generation rückt nach

Wird der Anbau nächstes Jahr eröffnet, brauchen die beiden Verkaufspersonal und ausgebildete Orthopädieschuhmacher. Um die Zukunft machen sie sich keine Sorge. Die Tochter von Sven absolviert ihre Lehre im Unternehmen, schreibt also die Noten ihres Vorfahren Franz Schubert und all jener fort, die nach ihm kamen. Andrés Kleine ist erst zehn Jahre alt, versichert aber, es der Cousine gleichtun zu wollen.

