Grimma/Mutzschen

Dem Wort Kirchgang haben die Mutzschener eine ganz neue Facette hinzugefügt: Zum dritten Mal bildete am vergangenen Sonnabend in dem 2000 Einwohner zählenden Grimmaer Ortsteil die Stadtkirche den Schauplatz für die Einschulungsfeier. Nachdem die Großküche als einzig zur Verfügung stehende Räumlichkeit mit einem entsprechenden Fassungsvermögen aufgrund nicht umsetzbarer brandschutztechnischer Vorgaben für diesen Nutzungszweck nicht mehr zur Verfügung stand, entschied sich die Elternvertretung nach Abwägung aller Vor- und Nachteile vor zwei Jahren, das Angebot der Kirchgemeinde anzunehmen.

Luftballons im Gotteshaus: Die Eltern der Mutzschener ABC-Schützen hatten die Stadtkirche liebevoll geschmückt. Quelle: Roger Dietze

Kleine Klassen, gutes Lernen

Diana Zwieger, die die Mutzschener Grundschule seit gerade Mal eineinhalb Wochen kommissarisch leitet, hat ihrerseits mit der nicht alltäglichen Einschulungsörtlichkeit keinerlei Probleme. „Ich finde die Idee ganz im Gegenteil sehr originell“, so die 35-Jährige, die zuvor als Lehrerin an der Lessing-Grundschule in der Leipziger Innenstadt tätig war. „Und ich bin auch deshalb nicht sonderlich darüber überrascht, weil ich wusste, dass auf dem Land manche Dinge etwas anders gelagert sind.“ Nicht zuletzt die Klassenstärken. 19 ABC-Schützen sind es, für die am Sonnabend ein neuer Lebensabschnitt begann. „Das ist eine Klassenstärke, mit der gutes Unterrichten möglich ist, in meiner alten Leipziger Grundschule kann man von solch einer Situation nur träumen“, so die Markkleebergerin, die sich an ihrer neuen Wirkungsstätte sehr gut aufgenommen fühlt: „Bis hin zum Hausmeister waren alle supernett.“

Schalmeien begleiten die Erstklässler

Einen möglichst positiven Eindruck bei den Neuen zu hinterlassen, bemühten sich auch die Mutzschener Zweit- bis Viertklässler – zwar in Gestalt eines bunten Programms. Im Anschluss daran begaben sich die neuen Erstklässler mit ihren Eltern und in Begleitung der Freiwilligen Feuerwehr und des Mutzschener Spielmannszuges auf den Weg zur Grundschule. Und damit zugleich an die langjährige Wirkungsstätte von Sport- und Schwimmlehrerin Yvonne Zehrfeld. „Es ist schon verrückt, wie die Zeit vergeht, die überwiegende Zahl der Eltern der Erstklässler kenne ich als Schüler“, sagt die erfahrene Pädagogin. „Über all die Jahre hat sich sicher vieles verändert, gleich geblieben ist aber die Aufregung von Eltern wie Kindern.“ Ein Lied davon singen kann Cäcilia Weingart. „Ich habe zwar die Einschulung meiner Schwestern miterlebt, aber wenn es das eigenen Kind ist, dann ist es doch etwas ganz anderes“, so die Göttwitzerin.

Auch in diesem Jahr begleiteten wir die ABC-Schützen der Grundschule Mutzschen von der Kirche aus zu Ihrer ersten... Gepostet von Spielmannszug Mutzschen e.V. am Samstag, 17. August 2019

2300 Mädchen und Jungen im Landkreis eingeschult

Jede Menge Aufregung gab es am Sonnabend quer durch den Landkreis Leipzig, in dem im neuen Schuljahr insgesamt 2300 Erstklässler in den knapp 60 Grundschulen eingeschult wurden. „Das ist eine gute Zahl, die die insgesamt positive Entwicklung der letzten Jahre bestätigt“, meint Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung und dessen Leipziger Regionalstelle, dem zufolge im Bereich Leipzig – zu dem gehören Stadt und Landkreis Leipzig und Nordsachsen – am 19. August 135 neue Grundschullehrerinnen und -lehrer ihren Dienst aufnehmen.

Von Roger Dietze