Schule Hohnstädt, Bauhof Grimma, Tierheim Schkortitz – Ausschuss vergibt Aufträge

Grimma

Die Stadt Grimma möchte die Grundschule Hohnstädt mit einem zusätzlichen Gebäude an der Wurzener Straße erweitern. Der Technische Ausschuss hat jetzt vier Aufträge für Fachplanungen vergeben – genau genommen für die Bereiche Heizung-Lüftung-Sanitär, Elektrotechnik, Tragwerk und Freianlagen. Allein hierfür belaufen sich die Honorare auf knapp 340 000 Euro. Im Juni vorigen Jahres war für die Bauplanung ein Auftrag in Höhe von fast 190 000 Euro erteilt worden.

Neues Gebäude in Hohnstädt kostet vermutlich sechs Millionen

Der eigentliche Neubau könnte dann eine Investition von rund sechs Millionen Euro nach sich ziehen. Allerdings konnte die Verwaltung dem Stadtrat noch keinen Baubeschluss vorlegen. Nach Angaben von Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe läuft hinsichtlich der Fördermittel die Beantragung. Die Stadt rechnet in Hohnstädt mit einem steigenden Bedarf an Grundschulplätzen – vor allem durch das neue Wohngebiet auf dem Rappenberg, in dem die Kommune auch eine neue Kita errichten wird.

Der Bauhof von Grimma in der Bonhoefferstraße. Quelle: Thomas Kube

Für den avisierten Neubau des kommunalen Bauhofes wurden ebenfalls zwei Fachplanungen ausgelöst. Die Aufträge für Elektrotechnik und Tragwerk gehen an Firmen aus Lage und Leipzig. Rund 210 000 Euro Honorar muss die Stadt dafür einplanen.

Wie berichtet, soll der Bauhof aus dem Wohngebiet in Grimma-West an die Broner Straße verlegt werden. „Wir wollen die Flächen sukzessive selbst entwickeln“, erläuterte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) im Ausschuss. Bezüglich Fördermittel gebe es „einen Lichtstreif am Horizont“, ergänzte Amtsleiterin Hoppe.

Jetziger Bauhof in Grimma ist kaum noch tragbar

Berger zufolge ist die desolate Halle am jetzigen Bauhof-Standort „ein Millionengrab“. Es regne sogar durchs Dach, eine Investition hier mache keinen Sinn. Auch das Sozialgebäude entspricht längst nicht mehr den Standards. Zudem wird laut Verwaltung mehr Platz gebraucht, weil die jetzigen Außenstellen Hohnstädt und Großbardau in die Zentrale integriert werden sollen. Unterm Strich soll aus dem jetzigen Provisorium ein funktional gut aufgestellter Bauhof entstehen. „Das Thema haben wir seit 15 bis 20 Jahren auf dem Tisch und immer wieder geschoben“, so Berger.

Das Tierheim Schkortitz mit Ansicht der Nordseite am Marthaweg. Quelle: Frank Schmidt

Zudem vergab der Ausschuss fürs Tierheim Schkortitz den Auftrag zur Sanitär- und Heizungserneuerung. Nach öffentlicher Ausschreibung machte eine Oschatzer Firma für rund 73 000 Euro das Rennen. Wie berichtet, wird das Tierheim saniert und mit einem Teilersatzneubau versehen. Setzungserscheinungen hatten zu Rissen am Gebäude geführt, das auch nässegeplagt ist und weiteren Sanierungsbedarf hat. Die Kommune geht von einer Gesamtinvestition von rund 1,35 Millionen Euro aus.

Von Frank Prenzel