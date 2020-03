Schulhöfe in Grimma und Mutzschen aufgehübscht

Grimma/Mutzschen

Die Stadt Grimma wird, beginnend im Juli, die Außenanlagen der Grundschule Mutzschen instand setzen. Für die Arbeiten hat der Stadtrat jetzt grünes Licht gegeben. Die Kosten belaufen sich auf 190.000 Euro, von denen 75 Prozent gefördert werden.

Grimma erbte mehr als 50 Jahre altes Schulhaus

Grimma erbte das in den 1960er-Jahren errichtete Schulhaus mit der Eingemeindung von Mutzschen vor acht Jahren. Durch den Einbau eines zweiten Fluchtweges sicherte die Stadt den Betrieb der einzügigen Grundschule. Nach Angaben von Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) sind die jetzigen Arbeiten auf dem Schulhof der „erste Schritt auf einem ganz langen Weg“. Die Stadt wolle auf dem Gelände eine neue Kindertagesstätte errichten und später auch ein neues Schulgebäude bauen. „Es soll mal Campus-Charakter haben.“ Mit dem Ortschaftsrat sei das Vorgehen abgestimmt, so Berger. Die Ausschreibung der Planungsleistungen für eine neue Kita sei in Arbeit.

Am alten, dreigeschössigen Schulhaus wird deshalb nicht mehr groß Hand angelegt. Seit dessen Errichtung sind auch die Außenanlagen kaum angefasst worden und mittlerweile „teils stark verschlissen“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Mit dem Geld soll jetzt vor allem der Verkehrssicherung genüge getan werden. Unfallquellen werden beseitigt, Treppen erneuert, die Beleuchtung angepasst. Die vorhandenen Wege erhalten eine neue Decke. Zudem wird das gesamte Gelände eingezäunt.

Fördergeld fließt für Arbeiten

Die Außenanlagen würden hinsichtlich der Verkehrssicherung nicht mehr den Anforderungen gerecht, informierte eingangs Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe. Durch das neue Gesamt-Konzept fürs Gelände würde aber erst mal nur der Bestand gesichert. Der Fördermittel-Geber trage das Vorgehen mit, so Hoppe weiter. Die Arbeiten werden über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verbesserung kommunaler Schulinfrastruktur finanziert.

Schulhof in Grimma-Süd wird ebenfalls erneuert

Ebenfalls aus diesem Topf (75 Prozent) kommt das Geld für den Ausbau des Schulhofes der Grundschule „ Wilhelm Ostwald“ am Grimmaer Platz der Einheit. Hier sollen ab Juli 370.000 Euro verbaut werden, Grimma trägt rund 92.000 Euro bei. Der Stadtrat stimmte einmütig zu.

Am 1987 errichteten Plattenbau legte die Stadt Grimma bereits Hand an, jetzt folgt der Schulhof. Die Planung für dessen grüne Neugestaltung übernahm das Püchauer Landschaftsarchitekturbüro Hainich. Laut Amtsleiterin Hoppe wurden mit der Schule und dem städtischen Schulamt mehrere Varianten diskutiert.

Planung für den Schulhof der Wilhelm-Ostwald-Grundschule in Grimma. Quelle: Stadt Grimma

Die Schüler und Hortkinder erhalten einen Bolzplatz und auch Möglichkeiten für Basketball und Klettern. Voraussetzung dafür ist die Instandsetzung der Entwässerung des Grundstücks. Die drei Ebenen des Hofes sind über Treppen erreichbar, die ebenfalls dringend erneuert werden müssen. Mit den Arbeiten will die Stadt Grimma ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen.

Die Grundschule im Süden der Stadt wird im Schulnetzplan als maximal dreizügig geführt und hat einen Hort.

Von Frank Prenzel