Schulleiter vom St. Augustin in Grimma beendet Karriere

Grimma

An der Spitze des Grimmaer Gymnasiums „St Augustin“ steht ein Wechsel bevor. Der langjährige Leiter Wolf-Dieter Goecke geht zum 31. Januar in den Ruhestand, momentan läuft das Bewerbungsverfahren für seine Nachfolge. Laut Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) haben sich nach der Ausschreibung drei Kandidaten für den lukrativen Posten beworben. Die Kommune ist als Schulträger in das Auswahlverfahren involviert und muss sich entsprechend positionieren. „Für uns ist es wichtig, dass ein vernünftiger Nachfolger kommt“, so Berger.

Zwei Frauen und ein Mann bewerben sich um Posten in Grimma

Die drei Bewerber, zwei Frauen und ein Mann, haben sich mittlerweile im Landesamt für Schule und Bildung, das die Personalhoheit hat, vorgestellt. Das Amt selbst wollte zum Verfahren noch keine Details bekannt gegeben, auch nicht, ob der neue Leiter des traditionsreichen Gymnasiums bereits am 1. Februar die Stelle antreten wird. Goeckes offizielle Verabschiedung findet am 30. Januar statt.

Goecke war seit 2006 am Gymnasium in Grimma

Der promovierte Wolf-Dieter Goecke führt das „St Augustin“ seit August 2006. Er hatte zuvor das Theodor-Mommsen-Gymnasium in Leipzig verantwortet und folgte in Grimma auf Klaus-Dieter Tschiche. Eine seiner ersten Aufgaben war die Zusammenführung des „ St. Augustin“ mit dem Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium in Grimma. Mit Goecke habe in den 13 Jahren eine angenehme und sachliche Zusammenarbeiten stattgefunden, würdigt Grimmas Oberbürgermeister den Schulleiter.

Von Frank Prenzel