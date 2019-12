Schulmuseum Erdmannshain zeigt Schiefertafel und Rohrstock

Naunhof/Erdmannshain

Griffeldose, Federkasten, Schiefertafel – mit viel Liebe zum Detail richtete der Heimatverein Erdmannshain ein Schulmuseum auf seinem Gelände ein, das an diesem Wochenende besichtigt werden kann. In ihm schauten sich schon mal die beiden Frauen um, die den Vorläufer geschaffen hatten.

Die Anfänge reichen weit zurück. „2000 war es der große Wunsch von Bürgermeister Uwe Herrmann, zum 100-jährigen Jubiläum des Hauptgebäudes der Naunhofer Grundschule so ein Museum zu schaffen“, erinnert die damalige Schulleiterin Eva Wolf (75). „Das erschien uns interessant. Da ich aber ortsfremd war, fand ich in Heidrun Müller eine versierte Kollegin, die viel über Naunhof wusste.“ Chefin und Beratungslehrerin nahmen sich der Herausforderung an.

Schumann und Knochenmuß helfen

„Große Hilfe kam vom Ortschronisten Helmut Schumann, der inzwischen verstorben ist. Er überreichte uns viel Material“, berichtet Müller (68). „Durch Zufall kam ich in die Podelwitzer Heimatstube und sah dort alte Schulbänke. Manfred Knochenmuß gab sie uns, darüber hinaus noch Ranzen, Bücher und vieles mehr – alles Leihgaben.“

So sah in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und sogar noch darüber hinaus eine Schulbank aus. Quelle: Thomas Kube

Viele Leihgaben aus Bevölkerung

Ohne sich etwas zu borgen, wäre es kaum möglich gewesen, das Museum in der zweiten Etage der Grundschule aufzubauen. Nach einem öffentlichen Aufruf vertrauten viele Naunhofer den beiden Pädagogen zahlreiche Gegenstände an: alte Hefte und Poesie-Alben, Modelle von Körperorganen, Stempel, Mal- und Lesekästen, Sportgeräte, Landkarten, Atlanten... Eine Kollegin vermachte ihnen sogar den Rohrstock, den ihr Großvater benutzt hatte.

Naunhofer Museum sehr beliebt

„Zu städtischen Höhepunkten oder im Rahmen von Tagen der offenen Tür haben wir das Museum geöffnet, es fand viel Zuspruch“, sagt Wolf. „Auch für Klassentreffen und Unterrichtszwecke wurde es rege genutzt. Im Ganztagsunterricht hatten wir eine Gruppe, die es betreute, weiterentwickelte und Führungen übernahm.“

Kritik am Vorgehen der Stadt

Das Ende kam für die beiden Frauen, wie sie berichten, überraschend. Wegen Umbauten im Zuge der geplanten Schulerweiterung musste das Museumszimmer geleert werden. Wer wen und wann im Vorfeld informierte beziehungsweise nicht informierte, darüber gehen die Aussagen auseinander. „Als ich zufällig erfuhr, dass das Museum schon ausgeräumt ist, war ich traurig, denn es hingen viele Erinnerungen dran“, sagt Müller.

Griffelkasten mit Zeichnung. Quelle: Thomas Kube

Nicht nur das betrübte sie. „Leute gaben uns Dinge, weil sie wussten, dass sie bei uns gut aufgehoben sind“, erklärt die ehemalige Lehrerin. „Deshalb hätte die Stadt in ihrem Amtsblatt mitteilen müssen, was sie vorhat, damit jeder seine Leihgaben gegebenenfalls hätte abholen können.“ Dem stimmt Wolf zu: „Ich hatte Bauchschmerzen, denn es handelte sich um etwas, was uns nicht gehörte.“

Bei Erdmannshainern in guten Händen

Später atmeten die beiden auf. Als sie erfuhren, wohin der Bauhof die Materialien gebracht hatte, wussten sie, dass sie in guten Händen lagen. „Nach einem Anruf aus dem städtischen Hauptamt, ob wir ein paar alte Schulbänke haben wollen, sind wir zur Grundschule gefahren und haben erst mal realisiert, dass es sich um ein Museum handelte“, sagt Wolfram Just (84), zweiter Vorsitzender des Heimatvereins Erdmannshain. „Und wir sagten zu.“

Schulszene: Babett Lingreen, Eva Wolf, Heidrun Müller und Wolfram Just am Lehrerpult (v. li) machen den Spaß mit. Quelle: Thomas Kube

Noch nicht alles ausgepackt

Ein ehemaliges Wohnhaus neben der Kulturscheune des Vereins, das seit September leer stand, bot sich nach der Renovierung an, mit den Exponaten aus Naunhof ein neues Schulmuseum zu gestalten. Das Zimmer ist recht klein, bietet aber trotzdem viel fürs Auge. „Einiges befindet sich noch in Kisten“, gesteht Just. „Aber wir mussten vorm Winter erstmal den unbefestigten Teil unseres Hofes pflastern.“

Grundschule behält Schautafeln

Im Haus gibt es zwei weitere Räume, mit denen sich das Museum erweitern lässt. Müller meint, dass noch einige Dinge in der Grundschule liegen müssten, die nach Erdmannshain gehören würden. Doch Leiterin Gabi Lehmann verneint: „Alles, was transportabel ist, ging schon rüber. Bei uns lagert nichts mehr.“ Lediglich einige Schautafeln möchte sie für Unterrichtszwecke behalten.

Museum zur Dorfweihnacht offen

„Inzwischen haben sich auch bei uns schon Leute gemeldet, die uns Leihgaben zur Verfügung stellen würden“, freut sich Babett Lingreen vom Heimatverein. „Sie lädt ein, sich dieses Wochenende während der Dorfweihnacht die jetzige Ausstellung anzuschauen. „Eine Mitarbeiterin wird sie betreuen, damit nichts abhanden kommt“, kündigt sie an.

Schulmuseum Erdmannshain, Eichaer Straße 30, geöffnet am 7. und 8. Dezember, jeweils 14 bis 19 Uhr

Von Frank Pfeifer