Schulmuseum in Erdmannshain zeigt historische Küche

Naunhof/Erdmannshain

„Wir haben die Corona-Zeit für Dinge genutzt, zu denen wir ansonsten keine Zeit gehabt hätten.“ Wolfram Just, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins Erdmannshain, führt durch das Grundstück, das er und seine Mitstreiter betreuen, und zeigt stolz auf das Geschaffene der vergangenen Monate. Derzeit wird das Schulmuseum erweitert.

Ende vergangenes Jahres hatte es der Verein eröffnet, und es fand sofort Zuspruch. Vor allem Ältere schwelgten in Erinnerungen angesichts der Griffeldosen, Federkästen und Schiefertafeln, der Karten mit alten Schrifttypen und den deutschen Ortsnamen Schlesiens. Einige kannten noch aus eigenem Erleben den Rohrstock. Neu hinzugekommen ist inzwischen die Siebenriemsche, eine Peitsche zur Züchtigung, die wohl jeder Schüler von anno dunnemals fürchtete.

Historische Küche entsteht

„Über 200 Besucher haben das Museum schon gesehen“, bilanziert der Vereinsvorsitzende Geralf Just erfreut, wenngleich es ohne die Corona-Pause sicherlich mehr gewesen wären. Der Erfolg ermutigte zur Expansion. Vom Vorraum, der jetzt in einem frischen Grün erstrahlt und damit die düstere Stimmung der momentanen Krise vertreiben soll, öffnet sich eine zweite Tür. Sie führt zu einer historischen Küche, deren nasse Wände zunächst mit einem Sanierputz gesichert wurden. In ihr stehen schon ein alter gekachelter Herd mit Röhre und Kohlenkasten sowie ein Buffet; an den Wänden hängen Tellerbords. „Alles Geschenke aus dem Dorf“, sagt Geralf Just.

Möbel für Lehrerzimmer gesucht

Der 63-jährige Pädagoge, der gerade seinen Ruhestand angetreten hat, leitet weiter in einen dritten Raum, der sich von einem ehemaligen Kinderschlafzimmer in ein Lehrerzimmer verwandeln soll. „Zuerst mussten wir die Decke, von der Lehm herab bröckelte, mit einem Spezialmörtel verspachteln“, berichtet er. Besucher haben ihm schon alte Lehrbücher gespendet, die der Dekoration dienen werden. Auch ein Lehnstuhl ist bereits vorhanden. „Dringend suchen wir noch einen Sekretär. Und auch ein altes Regal wäre schön“, sagt Geralf Just in der Hoffnung, jemanden zu finden, der diese Zeilen liest und die entsprechenden Möbel abgeben kann.

Der Anfang ist gemacht: Erste Einrichtungsgegenstände im künftigen Lehrerzimmer. Quelle: Thomas Kube

Eröffnung am 3. Oktober

Zum Heimatwandertag am 3. Oktober soll das vergrößerte Schulmuseum der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt werden. Indessen blickt Geralf Just schon weiter voraus. „Meine Idee ist, es auf das Obergeschoss auszudehnen mit Exponaten aus der Naunhofer Ober- und Grundschule“, lässt er wissen und gibt zugleich zu bedenken: „Der Aufwand wäre aber immens angesichts der großen Risse in den Wänden. Wir wissen noch nicht, ob wir uns das antun sollen.“

Hereinspaziert: Geralf Just am Eingang zum Schulmuseum. Quelle: Thomas Kube

Außensanierung zu teuer

In das ansonsten sehr liebevoll sanierte Areal passt die marode Außenhülle des ehemaligen Wohnhauses nicht wirklich. Sie aber zu sanieren würde bei weitem die Möglichkeiten des Heimatvereins übersteigen. „Daran wäre nur mit staatlicher Hilfe zu denken“, schätzt Geralf Just realistisch ein.

Hof frisch gepflastert

Immerhin konnten außen schon einige Putzschäden ausgebessert werden. Außerdem wurde im Haus ein Lager eingerichtet. Doch damit nicht genug an Aktivitäten. „Den Rest unseres Hofes haben wir gepflastert“, freut sich Wolfram Just. Der 85-Jährige zeigt auf den gepflanzten Lavendel und andere insektenfreundliche Pflanzen. Der Verkaufswagen ist frisch gestrichen. In ihm stehen zwei nagelneue Kühlschränke, die der Leiter eines Supermarkts verbilligte, um den gemeinnützigen Verein zu unterstützen.

Frisch geplastert: Der Hof vor der Museumsscheune ist jetzt ordentlich befestigt. Quelle: Thomas Kube

Neue Bestuhlung für Museumsscheune

„Günstig kamen wir auch an Stühle für unsere Museumsscheune“, verrät der Senior. Die Bänke an den Biertischgarnituren haben ausgedient. Künftig können sich die Besucher des Gebäudes, in dem ebenfalls der Pinsel angesetzt wurde, gemütlich zurücklehnen. Fehlt nur noch, dass es die Rahmenbedingungen hergeben, wieder unbeschwert feiern zu können.

Von Frank Pfeifer