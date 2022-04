Schulzentrum Muldental: Über 70 Eltern werden Absage bekommen

Grimma/Großbardau

Das Interesse am Evangelischen Schulzentrum Muldental ist ungebrochen groß. 70 Eltern haben ihre baldigen Erstklässler in Großbardau angemeldet. Allerdings gibt es für neue Abc-Schützen nur 27 Plätze in den fünf Stammgruppen der Grundschule, sodass 43 Eltern eine Absage erhalten werden. Im vorigen Jahr war die Situation ähnlich.

Für Oberschule und Gymnasium liegen 72 Anmeldungen künftiger Fünftklässler vor, davon 30 aus der eigenen Grundschule, die bei der Vergabe der insgesamt 41 Plätze gesetzt sind. Demnach müssen 31 weitere Eltern, die ihr Kind gern im Schulzentrum gesehen hätten, enttäuscht werden. Spätestens bis Ostern sollen alle Mütter und Väter über die Zu- oder Absage informiert sein.

Mehrere Faktoren bestimmen Auswahl der Schüler

Bei der Auswahl spielen laut Geschäftsführer Niko Kleinknecht mehrere Faktoren eine Rolle, darunter der sonderpädagogische Förderbedarf, Geschwisterkinder an der Schule, Wohnort-Nähe und auch das Elterngespräch und der Eindruck aus der Kita. Die hohen Anmeldezahlen würden zeigen, „dass wir einiges richtig machen“. So setzt das Schulzentrum mit dem evangelischen Profil auf offene Unterrichtsformate, kleine Gruppen und Augenhöhe zwischen Lehrer und Schüler.

Das Evangelische Schulzentrum Muldental im Grimmaer Ortsteil Großbardau. Quelle: Frank Prenzel

An der freien Schule in Großbardau, die ab August das Schulgeld um zehn Euro erhöht, werden die Erst- bis Viertklässler gemeinsam in Stammgruppen unterrichtet. Oberschule wie Gymnasium sind einzügig ausgelegt. Allerdings schlägt die Bildungsstätte den Weg einer Gemeinschaftsschule ein, was sich Kleinknecht zufolge wegen der Corona-Einschränkungen jedoch verzögert hat. „Wir mussten pädagogische Entwicklungen nach hinten stellen“, gibt der 53-Jährige zu verstehen.

Im Mai Projektwoche zum Test der Gemeinschaftsschule

Im Mai ist nun eine Projektwoche geplant, „bei der wir die Gemeinschaftsschule ausprobieren wollen“. Dabei gibt es auch einen Testlauf für die Jahrgangsmischung. Erst- bis Drittklässler werden dabei gemeinsam unterrichtet, außerdem Viert- bis Sechstklässler sowie Sieben- und Achtklässler. In der Projektwoche mit den drei Oberthemen „Feuer, Wasser, Erde“ werden bereits entwickelte Lernformate erstmals der Probe unterzogen. Laut Kleinknecht sind es acht unterschiedliche Lernformate, jedes Kind von Klassenstufe eins bis acht könne sich nach seinem eigenen Gusto einwählen.

Wie auch immer die Jahrgangsmischung letztlich ausfällt: Komplettiert wird die künftige Gemeinschaftsschule von den Abschlussjahrgängen 9/10 und 11/12. „Wir werden aber nicht den Schalter an einem Tag umlegen“, verdeutlicht der Geschäftsführer. Die neue Schulform werde ab dem Schuljahr 2023/24 in kleinen Schritten umgesetzt.

Möglicherweise schafft eine andere Jahrgangsmischung mehr Plätze am Schulzentrum, das momentan vor seiner nächsten investiven Herausforderung steht. Vor den Sommerferien soll der Grundstein für einen zweigeschossigen Anbau, der insgesamt sechs Räume umfassen wird, in der Großbardauer Pestalozzistraße gelegt werden. Indes wird der Trägerverein die Bausumme von 2,3 Millionen Euro wohl aus eigener Kraft stemmen müssen.

Freie Schule geht bei staatlicher Förderung leer aus

Schon vor zwei Jahren ging er beim Förderantrag leer aus und wurde laut Kleinknecht nach dem neuerlichen Versuch mündlich in Kenntnis gesetzt, dass er „sehr wahrscheinlich nicht zum Zuge“ kommt. Die sächsische Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur „ist für uns das einzige Programm“, erläutert der Geschäftsführer. „Wir haben das Gefühl, dass staatliche und freie Schulen unterschiedlich behandelt werden.“ Der Trägerverein hatte eine Fördersumme von 1,3 Millionen Euro beantragt. Nun blieb ihm nichts weiter übrig, als einen Kreditvertrag zu unterschreiben, um sich bei einer Bank 1,8 Millionen Euro zu leihen.

Von Frank Prenzel