„Schulzentrum ist ein Leuchtturm über Sachsen hinaus“

Grimma/Großbardau

Hinter dem Evangelischen Schulzentrum Muldental liegt ein turbulentes Wochenende. Die Bildungsstätte in Großbardau feierte ihr 20-jähriges Bestehen mit Fachvortrag, Party, Festakt, Bühnen- und Unterhaltungsprogramm sowie einem abschließenden Erntedank-Gottesdienst. Zum Festakt am Sonnabend in der Mensa der Schule wurden zahlreiche Erinnerungen wach und viele lobende Worte laut.

2006 Umzug von Döben nach Großbardau

„Vertrauen leben – Verantwortung lernen“ sei die im Konzept verankerte Maxime des Bildungszentrums, betonte der Großpösnaer Pfarrer Albrecht Häußler, der heutige Vorsitzende des Trägervereins der freien Schule. Zwölf Schüler, ein Klassenraum, ein Sekretariat und ein Turnraum – das sei vor 20 Jahren der Anfang in Döben gewesen. Inzwischen kann das 2006 nach Großbardau umgezogene Schulzentrum schon auf zwei Abiturjahrgänge verweisen. Häußler zitierte in dem Zusammenhang eine junge Frau: „Wo gibt es in Deutschland heute noch eine Schule, in der man das Abitur im eigenen Dorf ablegen kann.“ Diesen Satz finde er bemerkenswert, sagte er vor den geladenen Gästen, zu denen auch Landrat Henry ( CDU) Graichen gehörte.

Schulstiftung steuert Geld bei

Als Mutter des Schulzentrums gilt Ute Wetzig, die sich für die Idee stark machte, im Juni 1998 den Trägerverein mit aus der Taufe hob und dessen erste Vorsitzende war. Heute arbeitet die gerade 60 Jahre gewordene Pädagogin an einer Schule für geistig Behinderte in Eilenburg und verfolgte den Festakt mit „ein bisschen Wehmut“. Sie empfinde das Schulzentrum als Geschenk und habe große Wertschätzung für das in den 20 Jahren Geleistete, sagte sie der LVZ. Wetzig erinnerte, dass die Evangelische Schulstiftung Bayern dem Verein am Anfang finanziell unter die Arme griff. „Wir hatten einen Kontostand von 1675,37 Mark. Damit konnte ich weder einen Lehrer noch die Sekretärin bezahlen.“ Die Stiftung schoss damals 10.000 Mark vor und steuerte dann vier Jahr lang Geld für den Schulbetrieb bei. Ihr Vorsitzender Manfred Roß befand sich ebenfalls unter den Gästen des Festaktes.

20 Jahre Evangelisches Schulzentrum Muldental: Während des Festaktes überreicht Geschäftsführer Niko Kleinknecht der ersten Vorsitzenden des Trägervereins und Mutter der Idee zur Schulgründung, Ute Wetzig, einen Blumenstrauß. Quelle: Frank Prenzel

Heute wird die Einrichtung von der Evangelischen Schulstiftung Sachsen unterstützt. Als evangelische Schule fühle sich das Schulzentrum Muldental der Akzeptanz und der Achtung gegenüber Andersdenkenden, Minderheiten, sozial Schwächeren und anderweitig Benachteiligten besonders verpflichtet, sagte deren Vorsitzender Volker Schmidt. Es sei eine Schule, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt teilhaben kann: „Hauptfach Mensch.“ Die Bildungsstätte in Großbardau sei ein Vorbild für die evangelischen Schulen im Freistaat und ein „ Leuchtturm über Sachsen hinaus“. Nicht umsonst sei das Schulzentrum 2016 Finalist beim Deutschen Schulpreis gewesen. „Diese Schule fällt auf durch alternative pädagogische Konzepte“, lobte Schmidt. Die Gemeinschaftsschule stehe in den Startlöchern.

Auch Superintendent Jochen Kinder sprach von einem Leuchtturm, der ausstrahlt. Er freue sich über den ansteckenden Mut, „wie Ihr Schule machen wollt“.

Blumen für Sekretärin Sabine Kessenich

Emotionale Momente blieben beim Festakt nicht aus. Sekretärin Sabine Kessenich trieb es die Tränen in die Augen, als sie von Schülern mit Blumen bedacht wurde. Sie ist als einzige des heutigen Personals von der ersten Stunde an dabei. Mit Kathrin Hartmann trat die allererste Lehrerin der Schule ans Mikrofon. „Das war damals wie Wandern ohne Reiseführer“, erzählte sie. Ob Lehrer, Eltern, Vereinsvorstand – „wir waren Kämpfer“. Die Pädagogin erinnerte, wie sie seinerzeit ihren staatlichen Schuldienst aufkündigte, obwohl die Zulassung der neuen Schule noch nicht vorlag.

20 Jahre Evangelisches Schulzentrum Muldental: Bei einer Rhythmus-Percussion unter Leitung von Pfarrer Henning Olschowsky wurden die Gäste des Festaktes in der Mensa einbezogen. Quelle: Frank Prenzel

Der Festakt wurde mit einem von drei Schülern geführten Interview abgerundet. Dabei standen sechs Personen Rede und Antwort: mit Tina Bode einer der ersten zwölf Schüler von 1999, mit Felix Engelmann einer der ersten vier Abiturienten der Schule, darüber hinaus die einstigen Schulleiterinnen Simone Bode und Birgit Kilian, Thomas Kamm als Vertreter der Bauarbeiter in Großbardau sowie Schulstiftungschef Manfred Roß. Und bei einer Rhythmus-Percussion wurden alle Gäste zum Mitmachen aufgefordert.

Von Frank Prenzel