Schwere Unfälle auf der A 14 bei Naunhof

Naunhof

Am Donnerstagabend fuhr laut der Polizeidirektion Leipzig ein 52-jähriger VW Up!-Fahrer auf der Autobahn 14 hinter einem VW Polo auf dem Beschleunigungsstreifen. Die 64-jährige Polo-Fahrerin zog vermutlich ohne den Beschleunigungsstreifen voll auszufahren auf die rechte Fahrspur. Der 52-Jährige beabsichtigte diese zu überholen und zog vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Fahrspur der Autobahn. Dabei übersah er einen von hinten kommenden BMW. Dem 45-jährigen BMW-Fahrer gelang es nicht eine Kollision mit dem VW Up! zu verhindern. Beide Fahrzeuge drehten sich.

Fünfjähriges Kind wurde nicht verletzt

Während der BMW mit der linken Leitplanke kollidierte, wurde der VW Up! durch die Wucht des Aufpralls gegen die rechte Leitplanke geschleudert und kam dort zum Stehen. Die Polo-Fahrerin bekam den Zusammenstoß auf der linken Fahrbahn mit und zog daraufhin nach rechts, wo sie ebenfalls seitlich leicht mit der Leitplanke zusammenstieß. Währenddessen bemerkte ein Audi-Fahrer (33) den BMW auf der linken Seite zu spät und stieß mit diesem zusammen. Weder er noch das im Auto mitfahrende 5-jährige Kind wurden dabei verletzt. Die Polofahrerin erlitt einen Schock und musste vor Ort ambulant versorgt werden. Auch der Up-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Dresden zur Räumung der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

LKW-Fahrer im Fahrerhaus eingeklemmt

Etwa zwei Stunden später kam es auf der Autobahn 14 zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer (54) eines Mercedes-Lkw fuhr laut Polizei von der Autobahn 38 auf die Autobahn 14 auf. Dort herrschte auf Grund des vorangegangenen Unfalls zähfließender Verkehr. Der 54-Jährige fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den Anhänger des vorausfahrenden Lkws DAF eines 36-jährigen Fahrers auf. Der 54-Jährige wurde durch den Zusammenstoß im Fahrerhaus eingeklemmt und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des DAF-Lkws blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

