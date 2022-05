Schwerer Diebstahl: Mercedes in Naunhof geklaut

Naunhof

Auto gestohlen: Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 8. April und dem 1. Mai einen schwarzen Pkw Mercedes Benz AMG in Naunhof entwendet. Das hat die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitgeteilt. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen L-XM 350. Der Besitzer, der das Fahrzeug auf einem privaten Hof in der Bahnhofstraße abgestellt hatte, war im angegebenen Tatzeitraum nicht anwesend, so die Polizei weiter. Der Mercedes im Wert einer oberen fünfstelligen Summe ist zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ