Grimma

Bei einem Unfall auf der A14 ist am Sonntag in der Mittagszeit ein Pkw verunglückt, wobei der Insasse augenscheinlich schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfall ereignete sich zwischen Grimma und Mutzschen kurz vor der Autobahnbrücke, mit der das Muldeflussbett überspannt wird.

Bei diesem Unfall wurde der Fahrer mit polnischer Staatsangehörigkeit verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Quelle: Feuerwehr Grimma

Nach ersten Informationen von Einsatzkräften vor Ort hatte der Fahrer mit polnischer Staatsangehörigkeit die Kontrolle über den Honda mit deutschem Kennzeichen aus einem Landkreis in Nordrhein-Westfalen verloren. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und wurde über die rechte seitliche Leitplanke auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Dabei wurde auch der Wildzaun durchbrochen.

Zufällig vorbei kommender Notarzt leistet Erste Hilfe

Der Notarzt eines zufällig vorbei gekommenen Rettungswagens, der zwecks Verlegung eines Patienten in Richtung Dresden unterwegs war, leiste Erste Hilfe, bis die alarmierten Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eingetroffen waren. Deshalb war zu diesem Zeitpunkt der Verletzte aus dem Wrack befreit und befand sich in den Umständen entsprechender Sicherheit.

Feuerwehr Grimma sichert Brandschutz und Unfallort

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma übernahmen dann auch die Absicherung des Brandschutzes sowie des Unfallortes. Da es sich bei dem Unfall gewissermaßen um ein Randgeschehen handelte, musste nur der rechte Fahrstreifen in Richtung Dresden gesperrt werden, so dass der Autoverkehr am Unfallort einspurig vorbei geführt werden konnte, ohne dass es zu nennenswerten Behinderungen kam.

Zur Unfallursache wird es Ermittlungen der Polizei geben, gleichwohl der ansprechbare Fahrer gegenüber den Einsatzkräften eingeräumt habe, am Steuer eingeschlafen zu sein. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Unfallort gleich einem Trümmerfeld

Das „Trümmerfeld“, wie es die Einsatzkräfte nannten, war großflächig mit Fahrzeugteilen übersät, aber auch mit größeren Mengen Lebensmitteln, die der polnische Staatsbürger in seinem Fahrzeug transportierte.

