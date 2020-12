Bei einem schweren Unfall am vierten Advent auf der Autobahn 14 kurz vor der Muldebrücke bei Grimma kam ein Fahrer von der Fahrbahn ab und landete auf einem Feld. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.

Schwerer Unfall auf der Autobahn bei Grimma am vierten Advent

