Schwerer Unfall in Parthenstein: Fahrradfahrer verletzt

Parthenstein

Ein Pkw-Fahrer übersieht am Montag einen Fahrradfahrer im Parthensteiner Ortsteil Pomßen und verletzt diesen schwer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Nachmittag auf der Staatsstraße 38 zwischen Pomßen und Köhra. Der Fahrer eines Mercedes-Benz E 350 fuhr übersah etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang einen in gleiche Richtung am rechten Fahrbahnrand fahrenden 17-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, bei welcher der 17-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Gegen den 39-jährigen Mercedes-Fahrer wird wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von LVZ