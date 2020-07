Schwerer Unfall zwischen Zschoppach und Dürrweitzschen

Grimma/Zschoppach

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, kam es am Sonnabend gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Zschoppach und Dürrweitzschen. Nach Polizeiangaben hatte der 72-jährige Fahrer eines BMW-Motorrads am Fahrbahnrand für eine Pause angehalten. Als er wieder losfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten nahenden Personenkraftwagen, ebenfalls des Herstellers BMW. Der 66-jährige Autofahrer erfasste das Krad, wobei der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Wie die Polizei am Sonntag weiter informierte, entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Tödlicher Unfall bei Grimma schon am 4. Juli

In Grimma hatte es erst vor einer Woche, am 4. Juli, einen schweren Unfall mit einem Kradfahrer gegeben. Bei einem Überholvorgang auf der Staatsstraße zwischen Großbardau und Kleinbardau war ein 32-jähriger Biker von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch am Unfallort.

Von Frank Prenzel