Schwerer Verkehrsunfall auf der A14 bei Grimma

Grimma/Mutzschen

Schwerer Unfall auf der Autobahn 14 in Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Grimma und Mutzschen: Am Mittwochmittag kam der Lkw eines 55-jährigen Fahrers in Höhe Zaschwitz nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen mit Warnblinklicht auf dem Standstreifen stehenden Kleintransporter. Die Ladefläche des Transporters wurde dabei zerstört, der 27-jährige Fahrer eingeklemmt, dann von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeidirektion Leipzig sind die Gründe bisher unbekannt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war in Richtung Dresden zeitweise vollgesperrt. Seit 14 Uhr ist die A 14 dort wieder einspurig befahrbar. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.

Von LVZ