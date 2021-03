Sebastian Schröder: „Der Buschfunk von Kitzen reicht bis nach Lübeck“

Pegau/Kitzen

Er lebt schon viele Jahre in der Marzipanstadt Lübeck und ist dennoch ein Kitzener geblieben: Sebastian Schröder (39), Fotograf in einem Hamburger Auktionshaus, Autor, Musiker, Künstler, Vater von zwei Kindern. Mit der LVZ spricht Sebastian Schröder über Heimweh und Heimat, Lockdown und eine unbeschwerte Kindheit im Dorf.

Sie sind Gründungsmitglied des Fördervereins Kreuzkirche Kitzen. Was hatte Sie damals dazu bewogen, das Projekt zu unterstützen?

Sebastian Schröder: Die Kreuzkirche spielt seit meiner Kindheit eine wichtige Rolle für mich. Nicht nur, dass ich hier wie meine Eltern und Großeltern geheiratet habe, ich hier getauft wurde und Christenlehre und Konfirmandenunterricht erlebt habe – nein, die Kirche war immer schon ein Rückzugsort und eine Inspirationsquelle für mich. Ich liebe einfach den Friedhof, hier liegt ja die Hälfte meiner Verwandtschaft, und das Kirchengebäude an sich. Gerne habe ich mich hier in andere Zeiten geträumt oder Architekturelemente studiert.

Ich glaube, Ingrid Riedel und Siegwald Bilesch haben wie ich in der Kreuzkirche mehr gesehen als den bloßen Ort zum Abhalten eines Gottesdienstes. Mir gefiel, wie sich die beiden als „neue“ Kitzener mit Leidenschaft und Energie diesem Gebäude widmeten. Und da ich mich als Künstler selbst gern für etwas begeistern lasse, war ich natürlich mit dabei.

Zum Ende der Sanierungsarbeiten an der Kreuzkirche Kitzen gab der Förderverein diese Broschüre heraus – die Gestaltung übernahm der Grafikdesigner Sebastian Schröder. Quelle: Kathrin Haase

Viel Freiheiten im Dorf

Was sind Ihre schönsten Kindheitserinnerungen an Kitzen?

Als Kinder hatten wir im Dorf viele Freiheiten, die meine eigenen Kinder in der Stadt nicht haben. Vielleicht denke ich deswegen gerne an unsere Erkundungstouren zurück, die wir durch die Kitzener Umgebung gemacht haben. Denn alles außerhalb der umzäunten Grundstücke war für uns Wildnis, die es zu erobern galt. Besonders gerne habe ich in den Teichen von Kitzen, Thesau, Sittel, Peißen und Werben gekeschert und geangelt. Indianer spielen und Buden bauen in den nahegelegenen Gehölzen war natürlich Pflicht. Sehr schön waren auch die Eiswanderungen auf dem Floßgraben.

Was bedeutet für Sie Heimat?

Heimat ist für mich ein Begriff, über den ich schon viel nachgedacht und gelesen habe. Ich glaube, Heimat kann man sich selbst erschaffen, sogar mehrmals. Denn es sind die Menschen, die uns dieses Gefühl von Geborgenheit und Vertrautheit geben. Vielleicht auch Gebäude wie die Kreuzkirche. Viele Leute wissen gar nicht, was Heimat heißt, weil sie in ihr feststecken. Wer einmal einen Blick von außen auf seine Heimat geworfen hat, lernt diese ganz anders zu schätzen.

Für mich ist Kitzen immer noch meine Heimat. Aber wer weiß wie lange noch? Wenn ich in Jahrzehnten niemanden mehr kenne und keiner der Einwohner mich, dann wird auch das Heimatgefühl ein anderes sein. Moment möchte ich mir das noch gar nicht vorstellen.

Für die drei Meter hohe Skulptur "Absent" reproduzierte Sebastian Schröder eine übliche Kunsttransportkiste und gab ihr eine authentische Aura in Form von Alterungsspuren und Etikettierungen. Quelle: Michael Haydn

Immer auf dem Laufenden

Sind Sie auf dem Laufenden, was in Kitzen und Umgebung los ist?

Natürlich, der Buschfunk reicht bis nach Lübeck. Manchmal weiß ich sogar eher Bescheid, als mancher Einheimische. Aber meine Quellen verrate ich nicht...

Wie oft besuchen Sie Ihre alte Heimat und wie halten Sie Kontakt zu Familie und Freunden?

Seit neun Jahren wohne ich jetzt mit meiner Familie in Lübeck. Eine tolle Stadt, die ich sehr liebgewonnen habe. Trotzdem versuche ich, aller zwei Monate in die Heimat zu fahren. Oft klappt es nur übers Wochenende. Das ist schon anstrengend bei viereinhalb Stunden Fahrtzeit pro Strecke. Feiertage, Weihnachten, aber auch Geburtstage und die Sommerferien ziehen uns aber immer wieder nach Sachsen. Im Gegensatz zu anderen „Auswanderern“ habe ich noch regen Kontakt in die Heimat. Vielleicht, weil ich erst mit 30 weggegangen bin. Da hat man natürlich schon einen großen Bekannten- und Freundeskreis, nicht nur in Kitzen, sondern auch im Umland und vor allem in Leipzig, wo ich studiert habe. Wichtig ist für mich besonders, dass meine Kinder das Dorfleben in Kitzen kennenlernen. Da gibt es so viel, dass wir in der Stadt Lübeck nicht haben. Das sollen sie natürlich in Erinnerung behalten.

Familienalltag aufteilen

Wie sieht ein gewöhnlicher Tag in Ihrem Leben aus?

Meine Frau und ich teilen uns den Familienalltag gerecht auf. Nach dem Frühstück bringe ich eines meiner Kinder mit dem Fahrrad in die Schule oder den Kindergarten. Danach fahre ich zum Hauptbahnhof und dann weiter mit dem Zug nach Hamburg. Ich nutze die Fahrtzeiten in Bus und Zug, um an meinen Büchern zu arbeiten und verschwende keine Minute.

Nach der Arbeit im Auktionshaus fahre ich nach Lübeck zurück und hole eines meiner Kinder aus der Betreuung ab. Tja, dann ist auch bald wieder Abend. Fast immer setze ich mich dann nach dem Zubettbringen der Kinder an meinen Schreibtisch und arbeite bis Mitternacht an verschiedenen Projekten. Das klingt jetzt vielleicht etwas langweilig, aber es gibt zum Glück auch Tage, an denen alles ganz anders kommt.

Sebastian Schröder arbeitet als Fotograf in einem Hamburger Auktionshaus. Quelle: Sebastian Schröder

Für wen arbeiten Sie?

Ich arbeite seit vier Jahren im Auktionshaus Kendzia, Hamburgs ältestem Auktionshaus. Hier versteigern wir Antiquitäten, Kunstgegenstände, Möbel und allerlei Kurioses aus der noblen Hamburger Bürgerschaft.

Wandbild mit Bügelperlen

Was sind beruflich Ihre aktuellen beziehungsweise nächsten Projekte?

Im Auktionshaus richte ich mich nach dem Turnus unserer Auktionen, die viermal im Jahr stattfinden.

Nebenbei arbeite ich an meinen eigenen Projekten. So habe ich 2020 den Possehlpreis für Lübecker Kunst gewonnen. Für diese Auszeichnung bin ich gerade dabei, ein Wandbild aus Bügelperlen zu entwerfen. Das Bild ist an den berühmten Lübecker Totentanz angelehnt und wird sich thematisch mit der Covid-19-Pandemie auseinandersetzen. Zudem schreibe ich an diversen Lehrbüchern für Saiteninstrumente, das macht mir momentan am meisten Spaß. Egal, ob für Banjo, Mandoline oder Gitarre – auf meiner Webseite finefolktabs.com und auf Amazon werden diese Bücher weltweit vertrieben. Das Feedback meiner Leser beflügelt mich dabei zu immer neuen Projekten.

Wie erleben Sie den Lockdown und welche Einschnitte finden Sie besonders schmerzlich?

Beruflich hat und hatte der Lockdown für mich keine wesentlichen Konsequenzen. Im Gegenteil, das Auktionsgeschäft floriert in der Pandemie und es gab für unser Haus sehr viel Arbeit, die mit tollen Auktionsergebnissen belohnt wurde. Natürlich hat man als Familie immer das Problem mit der Kinderbetreuung. Im ersten Lockdown waren beide Kinder zu Hause, unsere große Tochter machte ihre Schulaufgaben und unsere kleine Tochter wollte natürlich auch ihre Aufmerksamkeit. Das war ziemlich schwierig für alle und an Homeoffice war gar nicht zu denken. Beim zweiten Mal konnten wir unsere Kinder in die Notbetreuung geben, aber ein richtig gutes Gefühl habe ich nicht dabei. Man merkt schon, wie viele Menschen unter den Beschränkungen abstumpfen, aber für die Kinder tut es mir doch am meisten leid.

"Seilschaften IV" ist eine Fotografie von Sebastian Schröder aus der Serie "Seilschaften" aus dem Jahr 2020. Quelle: Sebastian Schröder

Bitte vervollständigen Sie den Satz: „Kitzen ist für mich...“

...eine Heimat, die mich den längsten Teil meines Lebens geprägt hat und der ich wohl bis an mein Lebensende auf eine besondere Weise verbunden sein werde.

