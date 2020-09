Seelingstädt bei Grimma bekommt seinen dritten Solarpark

Trebsen/Seelingstädt

Alle Genehmigungen liegen vor, ab Mitte September will die Sunfarming GmbH aus Erkner bei Berlin in Seelingstädt einen Solarpark errichten. „Dafür werden wir rund vier Wochen brauchen“, kündigt Projektmanager Michael Link an. Mit 2200 Photovoltaik-Modulen will das Unternehmen eine freie Fläche an der Klingaer Straße bestücken.

Auf dem rund ein Hektar großen Ödland stand früher unter anderem eine Scheune, die zuletzt an einen Zimmereibetrieb vermietet war, der im März 2014 abbrannte. Fundamente und eine Bodenplatte erinnern noch an diese Zeit. Diskussionen drehten sich in der Planungsphase darum, ob diese Relikte beseitigt werden könnten. Und auch bei der letzten Beratung im Technischen Ausschuss stieß Jörg Hofmann vom Ortschaftsrat Seelingstädt noch einmal nach: „Wir wollen, dass die versiegelten Flächen aufgebrochen werden, damit dort Vegetation eine Chance hat.“

In beschränktem Maße soll das nun erfolgen. „Alle zwei Meter setzen wir Pfosten, die einen Meter tief in die Erde hineinreichen und die die 2,50 bis 2,70 Meter hohen Modultische tragen“, erläutert Link. An diesen Stellen werde der Beton aufgerissen, so dass neben den Pfosten Wasser in den Boden eindringen kann.

Altlasten müssen bleiben

Mehr alte Bausubstanz darf Sunfarming allerdings nicht entfernen. Vergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz erhält das Unternehmen nur für die Nutzung sogenannter Konversionsflächen, also Grundstücken, auf denen früher beispielsweise landwirtschaftliche Gebäude standen. Beseitigt es die Altlasten, entfällt der finanzielle Vorteil. Für die Firma Sunfarming, die sämtliche Planungs- und Baukosten bezahlt, würde sich das Ganze dann nicht mehr lohnen.

Sunfarming sucht Erdaushub

Zumindest sollen, nachdem alle Module stehen und sämtliche Kabel verlegt sind, die Betonflächen mit Erdreich bedeckt werden. Link unterbreitet der Bevölkerung ein Angebot: „Wenn jemand in der Nähe Aushub loswerden will, kann er ihn gerne zu uns bringen und abladen.“ Eine Absprache mit den Arbeitern vor Ort versteht sich von selbst.

Blühwiese geplant

Zwar soll hinterher eine Blühwiese für Insekten angesät werden. Doch Link ist klar, dass diese nur auf dem Geländeteil eine Chance hat, der unbelastet ist. „Auf den abgedeckten Betonflächen wachsen die Pflanzen mit Sicherheit schlechter“, räumte er ein. „Aber auch dort bildet sich mit der Zeit Grün.“

Erweiterung vom Tisch

1,2 Millionen Euro investiert Sunfarming, um am Ende in Spitzenzeiten, also wenn die Sonne optimal auf die Zellen einstrahlt, 0,75 Megawatt Strom erzeugen zu können. Eigentlich wollte das Unternehmen auch noch die schräg gegenüberliegende Fläche der ehemaligen Tabakhallen mit Modulen versehen. Doch das ist vom Tisch, weil die angrenzenden Kleingärtner ihr Veto einlegten. „Wir wollten nichts übers Knie brechen und möchten eine gute Nachbarschaft“, begründet Michael Link den Verzicht.

Rückbausumme hinterlegt

Beim jetzigen Projekt handelt es sich um den dritten Solarpark in und um Seelingstädt – es gibt schon zwei an den Ortsrändern in Richtung Altenhain und Trebsen. Auch wenn die staatliche Förderung für Solaranlagen nur 20 Jahre beträgt, will ihn Sunfarming 35 bis 40 Jahre lang betreiben. Für den Fall einer Insolvenz musste das Unternehmen beim Landkreis eine Rückbausumme hinterlegen.

Von Frank Pfeifer