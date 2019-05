Grimma

„Seit 15 Jahren machen wir diese Regatta und haben in der Zeit nur einmal nach einem Hochwasser ausgesetzt“, sagt Mario Bujak, lässt den Blick über die Mulde schweifen und leiser Stolz klingt in seiner Stimme mit. Er ist Objektleiter und Trainer beim Seesportverein Albin Köbis in Grimma und engagiert sich zusammen mit seiner Frau in seiner Freizeit.

Es ist die 15. Schüler-Ruderregatta, die am Samstag, den 25. Mai ganztägig stattfinden wird, zeitgleich mit der 10. Jedermann-Regatta und einem Sportwettkampf, zu dem andere Mannschaften anreisen.

Viele Schulen rund um Grimma rudern mit

Die Teilnehmer der Regatten müssen jedoch nicht zwingend Vereinsmitglieder sein, über die Jahre haben sich viele Grimmaer von ihren Bekannten anstecken lassen, wie Bujak berichtet. „Auch viele Schulen aus der Umgebung nehmen an der Schüler-Regatta teil“, sagt er. Von der 8. Klasse bis 21 Jahren können Ruderfans mitmachen, die älteren kommen in die Jedermann-Regatta.

Team Flaschenpost bei der Regatta 2018. Quelle: Bert Endruszeit

Auf einem Kutter fahren jeweils zwei Teams der angemeldeten zehn flussaufwärts, unterstützt durch einen kleinen Motor, und dann wird gerudert: Ungefähr 600 Meter geht die Strecke bis zum Steg. „Und die Teams wollen natürlich schneller sein als das benachbarte Boot“, schmunzelt Bujak. Daher gibt auch eine Preisverleihung im Anschluss.

Siegerparty an der Mulde

Damit den Teams, die gerade nicht starten, nicht langweilig wird, gibt es von früh bis abends Verpflegung, Getränke und Musik. „Wir haben auch eine Tombola. Aber die Preise verrate ich noch nicht“, sagt Bujak. Die Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben oder sich schminken lassen. Die Siegerehrung findet ab 20 Uhr im Festzelt statt und anschließend startet die Siegerparty mit einem eigens bestellten DJ. „Die geht dann eigentlich immer bis open end“, sagt der Trainer mit einem Augenzwinkern. „Und ein paar landen auch immer im Wasser, nachdem sie erfahren haben, dass sie gewonnen haben.“ Alle hoffen auf gutes Wetter.

Von Katharina Stork