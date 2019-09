Grimma/Mutzschen

Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf am Dienstagnachmittag auf der Leipziger Straße in Grethen. Kurz darauf kam er, aufgrund von Sekundenschlaf, nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben.

Fahrer schon auf A14 bei Grimma am Steuer eingeschlafen

Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrer bereits auf der A 14 in Höhe der Ausfahrt Grimma mit einer Schutzplanke kollidiert war. Auch bei diesem Unfall war Sekundenschlaf die Ursache. Am Golf entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke beträgt 2000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Von LVZ/gap