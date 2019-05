Landkreis Leipzig

Drahtesel geölt und los geht’s. Nicht nur Touristen und Ausflügler, sondern auch Einheimische nehmen dieser Tage wieder den beliebten Mulderadweg unter die Räder. Damit die Defekthexe den Ausflug nicht doch noch verdirbt, soll eine Selbsthilfewerkstatt für Radfahrer aufgestellt werden. Wo, ist derzeit noch offen. „Auf der Suche nach dem besten Standort sind Gastronomen und Freizeiteinrichtungen am Mulderadweg aufgerufen, sich bei uns zu bewerben“, erklärt Kathrin Brunkhorst, zuständige Projektmitarbeiterin der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM). Auch Tourist-Informationen seien beispielsweise als Interessenten denkbar.

Mulderadweg soll mit Service punkten

Wer bei seinen radelnden Gästen einen guten Eindruck hinterlassen möchte, könne sich beteiligen. Denn der Mulderadweg soll nicht nur durch seine landschaftliche Schönheit, sondern auch mit Serviceleistungen punkten. Dazu gehört im Ernstfall eine Selbsthilfewerkstatt, die direkt am Weg liegt. Ob Luftpumpe oder Inbusschlüssel – für Erste-Hilfe-Maßnahmen am Drahtesel hält der grüne Helfer Tag und Nacht die passenden Hilfsmittel bereit.

Bewerbungen von Touristikbetrieben oder anderen Einrichtungen sind noch bis zum 31. Mai möglich, so die LTM. Dazu kann ein Online-Fragebogen ausgefüllt werden. Vorausgesetzt wird, dass das Objekt direkt am Mulderadweg liegt, auch am Wochenende geöffnet hat und der Standort zum Verweilen einlädt.

Von Simone Prenzel