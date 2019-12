Grimma

Mit ihrer Unterschrift besiegelten Oberbürgermeister Matthias Berger und Grimmas Gymnastikvereinsvorsitzende Gudrun Paul ein Abkommen, sich gemeinsam dem Thema „Gesundheitsförderung von älteren Menschen“ anzunehmen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Durch die Teilnahme am Interventionsprogramm „AuF-Leben“ wollen die Partner der demografischen Entwicklung Rechnung tragen und neue, einfache Bewegungsangebote für ältere Menschen schaffen. Grimma gehört zu den 15 Pilotkommunen.

Großes Interesse am „Bewegten Guten Morgen“

„Es freut mich sehr, dass meine Heimatkommune das Seniorenprojekt unterstützt“, sagte Gymnastikvereinsvorsitzende Paul, die das Seniorenprojekt in Grimma etablieren möchte. „Wir möchten unsere Mitmenschen zur Bewegung motivieren und neue Angebote vor Ort schaffen.“ Der erste Baustein wurde bereits im Sommer 2019 umgesetzt. Das sportliche Angebot „Bewegtes Guten Morgen“ am Muldeufer stieß auf großes Interesse und wird im Jahr 2020 weitergeführt. Paul: „Ein nächster Schritt ist die Netzwerkarbeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn zahlreiche Vertreter der unterschiedlichen Seniorensportgruppen aus Grimma und seinen Ortsteilen mitmachen würden.“ Am Dienstag, 17. Dezember, gibt es dazu ein Netzwerktreffen um 16 Uhr im Stadthaus Grimma.

Berger lobt Sportbegeisterung seiner Stadt

Rathauschef Berger lobt die Sportbegeisterung der Menschen seiner Stadt: „ Grimma im weiten Umfeld als Sportstadt zu etablieren, ist uns vor allem durch den engagierten Einsatz der aktiven Sportvereine gelungen.“ Jeder fünfte Grimmaer ist Mitglied in einem Sportverein. „Durch die zahlreichen leichten Seniorensportangebote können es mehr werden. Denn es ist nie zu spät, um der Bewegung mehr Zeit zu geben“, so Berger. Gesundheitsförderung sei als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten, und nur durch das Zusammenwirken aller relevanten Akteure könne das Ziel erreicht werden, gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Angesprochen sind Gruppierungen und Sportvereine in allen Ortsteilen.

>> Lesen Sie auch: Grimma ist regelmäßig Gastgeberstadt von Triathlon-Meisterschaften

Die Muldestadt ist eine von 15 Pilotkommunen, in der das vom GKV-Bündnis für Gesundheit geförderte Seniorensportprojekt „Im Alter Aktiv und Fit Leben (AuF-Leben) in der Kommune – Gesundheitsförderung in der Lebenswelt Kommune“ des Deutschen-Turner-Bundes umgesetzt wird. Im Fokus stehen ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr, die körperlich wenig oder gar nicht aktiv sind. Das Pilotprojekt ist für 24 Monate angesetzt.

Von LVZ