Seume-Gymnasium Grimma gab es nur 14 Jahre – ein Buch erzählt davon

Mit dem Buch „Gymnasiales Leben am Schwanenteich zu Grimma“ hat Peter Heinig seiner Schule praktisch ein Denkmal gesetzt. Vom ersten bis zum letzten Tag stand der heute 80-Jährige dem Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium zu Grimma vor, das 1992 gebildet wurde und 2006 im Gymnasium „St. Augustin“ aufging. Nur 14 Jahre waren diesem Gymnasium beschieden, die Heinig im Buch jahrgangsweise vor Augen führt und dabei den Besonderheiten der Schule Raum gibt.

Schilderungen früherer Lehrer und Schüler

Der einstige Direktor stützt sich dabei auf die Schilderungen früherer Lehrer und Schüler, so dass mehrere Autoren zu Wort kommen. Das gilt auch für den zweiten Teil der 124 Seiten umfassenden Publikation. Hier wird auf die Schwanenteich-Schule vor 1945 eingegangen. Heinig gewann einige ehemalige Schüler, die in den 1930er- und 1940er-Jahren eingeschult wurden, ihre Erinnerungen aufzuschreiben – und gab ihnen damit eine Bühne.

Haus ist Teil der regionalen Schulgeschichte

„Ich wollte, dass das selbstständige Seume-Gymnasium nicht in Vergessenheit gerät“, schildert der Pädagoge seine Intention. Das Haus, das nach der Wiedervereinigung neu geschaffen werden musste, sei Teil der regionalen Schulgeschichte. Heinig war es aber auch wichtig, den Blick in die Zeit davor zu lenken und jenen einstigen „Pennälern“ gerecht zu werden, die während der Weimarer Republik und Nazizeit die Schule am Schwanenteich besuchten und die Bindung nie verloren. Deshalb gliedert sich die Neuerscheinung in zwei etwa gleich große Teile.

Das heutige Seume-Haus des Grimmaer Gymnasiums „St. Augustin“. Ein Buch von Peter Heinig erzählt seine wechselvolle Schulgeschichte. Quelle: Frank Prenzel

Herz des Hauses schlägt seit dem Jahr 1874

Das heutige Seume-Haus des Gymnasiums „St. Augustin“ in der Colditzer Straße wurde 1874 als Neues Seminar seiner Bestimmung übergeben. Hier erhielten künftige Lehrer das nötige Rüstzeug. Als die Lehrerausbildung an die Universitäten verlagert wurde, mauserte sich das Gebäude zur Staatlichen Deutschen Oberschule zu Grimma – 1921 rückte der erste gymnasiale Jahrgang an. 1933 begann dann ein dunkles Kapitel der Bildungsstätte, die mit Herbert Norkus den Namen eines jungen Nazi-Vorkämpfers erhielt. Heinig zufolge wurde das Haus 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg, zum Lazarett umfunktioniert und geriet nach dem Sieg der Alliierten in die Hände der Russen. Von 1946 an diente das Gebäude als Schule des sowjetischen Militärbezirks – womit die Bildungsstätte zu DDR-Zeiten aus dem Gedächtnis der Grimmaer verschwand.

Zur jüngeren Geschichte des Hauses gehören jene 14 Jahre als Seume-Gymnasium, die Peter Heinig mitgestaltete und mit seiner Veröffentlichung bewahren möchte. Er habe weniger auf Zahlen und Fakten Wert gelegt, sondern im Rückblick die Schuljahre durchblättert, so der 80-Jährige.

Fünf Sprachen und großes Theater

Eine der Stärken des Gymnasiums war die Sprachausbildung. Mit Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Latein wurden fünf Sprachen gelehrt. Einige Schüler nahmen in Leipzig sogar mit echten Briten Englischunterricht. Zu den Besonderheiten zählt Heinig die Theaterarbeit, die 1998 mit dem 1. Grimmaer Schultheater-Festival einen ersten Höhepunkt fand. „Über das Spiel haben sich die Schüler auch Literatur der Klassik erschlossen“, wertschätzt der einstige Schulleiter noch heute. Der Seume-Marsch, die Chorarbeit, die Beteiligung an archäologischen Ausgrabungen am einstigen Schloss Döben, die Schülerzeitung „Twist“ oder die Einführung einer wissenschaftlichen Arbeit für die Oberstufe – Heinig glaubt, dass das Seume-Gymnasium nicht selten als Vorreiter gelten durfte. „Was nützt es den Schülern – das war das A und O der pädagogischen Arbeit“, unterstreicht der 80-Jährige.

Erste Auflage in 500 Exemplaren

Das von der Stadtverwaltung Grimma herausgegebene Buch ist in der ersten Auflage mit 500 Exemplaren erschienen. Das Lektorat übernahm der geschichtsbewanderte Leiter des Göschenhaus-Museums, Thorsten Bolte. Erhältlich ist die mit Fotos und Dokumenten versehene Publikation zum Preis von 20 Euro in der Grimmaer Buchhandlung „Bücherwurm“ und in der Tourist-Information am Markt.

