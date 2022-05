Show-Gala „Grimma sagt Danke“ – diese Menschen wurden geehrt

Grimma

Spätestens, als die Guggemusiker aus Grimmas Partnerstadt Weingarten mit Fahne, Pauken und Trompeten einzogen, sprang der Funke über aufs Publikum. Die 200 Gäste Samstagabend in der Muldentalhalle hielt es nicht mehr auf den Sitzen, sie schunkelten und klatschten im Takt der ohrenbetäubenden Gassenhauer.

Gala in Grimma mit einem Jahr Corona-Verspätung

Mit einem Jahr Corona-Verspätung lud die Stadt nach der Premiere 2017 zum zweiten Mal zur Show-Gala „Grimma sagt Danke“ ein. Eine bunte Festveranstaltung, mit der engagierte Menschen aus Grimma und seinen Ortsteilen ins Rampenlicht gerückt werden und zugleich die Freundschaft mit den Partnerstädten gelebt wird. In diesem Jahr bereicherten die SchussaGugga aus dem schwäbischen Weingarten und das Ensemble Quatuor Alhambra aus dem französischen Bron das Programm. Gäste aus vier der fünf Partnerkommunen saßen im Publikum.

Grimmaer Helden des Alltags im Fokus

„Wahre Helden sind ja oft die unbekannten Helden“, stimmte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auf den unterhaltsamen Abend ein. Es gebe viele Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten im Stillen Gutes tun. „Sie wollen wir in den Fokus zu rücken“, sagte er und gab das vielsagende Ehrenamt-Gedicht von Wilhelm Busch zum Besten. Berger und Moderator Roman Knoblauch betonten, dass jene, die auf die Bühne gebeten werden, stellvertretend für alle ehrenamtlich Engagierten stehen.

Grimmas Ältestenrat hatte in drei Kategorien 32 Helden des Alltags aus den Vorschlägen ausgewählt. Darunter Ramona Scheibe, die seit 30 Jahren in der Gesangsgruppe Grimma mitmischt und seit fünf Jahren als Vorsitzende die gute Seele des kleinen Chores ist. „Die Ehrung bedeutet mir sehr viel“, verriet sie und gab zu, überrascht worden zu sein. Oder Silvio Schneeweiß, der beim FSV Dürrweitzschen als Übungsleiter seit 22 Jahren Kinder und Jugendliche unter seinen Fittichen hat und noch länger in leitenden Positionen agiert. „Ich sehe mich als Teamplayer“, gab er sich bescheiden und betrachtet die Auszeichnung stellvertretend für den Verein. Oder Katharina Nicolaus, die nicht nur als Kirchenmusikerin, sondern auch als treibende Kraft des Stolpersteine-Putzens bekannt ist. Auch ihr geht es nicht um die eigene Person: „Mir ist es wichtig, dass auf die Aktion aufmerksam gemacht wird.“ Es sei wichtig, jedes Jahr am 9. November an den Holocaust zu erinnern.

Ausgezeichnet Kategorie Kultur und Soziales: Carola Kamprad (Frauenselbsthilfe Krebs), Carola John (Dorf- und Heimatverein Fremdiswalde), Regina Weigelt und Horst Weigelt (Heimatverein Großbardau), Elke Weniger (Heimatverein Nerchau), Liane Kaubisch, Petra Ludwig, Erika Andrejew (alle drei Mehrgenerationenhaus „Alte Feuerwehr“), Edda Mitschke, Veronika Otto (beide Verein F.A.K.T.), Ramona Scheibe (Gesangsgruppe Grimma), Birgit Stemmler (Notfallseelsorge Diakonie Leipziger Land). Kategorie Sport: Jürgen Franke (TSV Einheit Grimma), Holger Johne (Unterstützung Schwimmhalle Grimma), Frank John (TSV Fremdiswalde), Frank Bachran (SV Großbardau), Frank Birke (Modellflugclub Grimma, verstorben am 5. April), Ines Röder, Hagen Prengel (beide Kinderreitfest-Verein), Silvio Schneeweiß (FSV Dürrweitzschen), Thomas Frey (SV Grün-Weiß Großbothen). Kategorie Gesellschaftliches Engagement: Margitta Kunz (Tierschutzverein Muldental), Thomas Knoblich, Ullrich Rückert (beide Feuerwehr Grimma), Frank Vettermann (Kaninchenzüchterverein S 570 Hohnstädt), Heinz Skiba (Organisator Handwerkermarkt Höfgen), Tino Kießig (Feuerwehr Hohnstädt), Andreas Quaas (Pfadfinder „Royal Rangers“ Grimma“), Katharina Nicolaus (Aktion Stolpersteine), Torsten Donner (Feuerwehr Cannewitz), Matthias Constantin (Müllberäumer in Grimma), Ursula Rauwolf (Aktion „Baumwege Grimma“).

Ehrenwappen für Parkpflegerin Aline Hanschmann

Eine Person erfuhr eine besondere Ehrung: Aline Hanschmann. Die 75-Jährige wurde mit dem Grimmaer Ehrenwappen bedacht und durfte sich ins Ehrenbuch der Stadt eintragen. Nach der Ehrenbürgerschaft ist das die zweithöchste Auszeichnung der Kommune. Seit Jahr und Tag pflegt die rastlose Frau den kleinen Park unterhalb der Gattersburg, der im Volksmund längst Alinenpark genannt wird. „Wir haben den Bauhof, und wir haben Aline Hanschmann. Sie ist das grüne Herz von Grimma“, schwärmte der Rathauschef.

Grimmas Beigeordnete hält die Laudatio

Die Laudatio hielt Beigeordnete Ute Kabitzsch für den erkrankten Steffen Richter, Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes Muldental: „Arbeitssachen und Gummistiefel. Anders kenne ich dich nicht. Immer mit der Praxis verbunden und vor Ort.“ Mit dem Park an der Gattersburg, einer Augenweide, sei Aline Hanschmann verheiratet: „Du lebst ihn.“ Der Tempelberg sei eine weiterer „freiwilliger Arbeitsplatz“. Die Doktorin der Agrarwissenschaften saß fünf Jahre lang im Stadtrat, engagiert sich zudem im Verein Haus und Grundeigentümer Grimma, im Landschaftspflegeverband und bei Baumpflanzaktionen. Eine Spitze konnte sich die Geehrte dann aber nicht verkneifen: „Ich würde mich freuen, wenn in der nächsten Zeit auch mal in den Park investiert wird.“

Zur Galerie Grimma sagt Danke – so heißt eine Gala, mit der die Stadt ihren Ehrenamtlichen dankt. Das Programm in der Muldentalhalle bot von leisen bis lauten Tönen und akrobatischen Nummern alles.

Das Publikum wurde mit dem taufrischen Imagefilm der Stadt Grimma auf den vom Wurzener Trio DEAC.acoustix gerahmten Abend eingestimmt, ehe der Tanzclub Blau-Gelb Grimma den ersten Programmpunkt setzte. Das Tanzpaar Martin Schmidt (17) und Johanna Schurig (16) glänzte mit einem Walzer und einem Tango. Tom Kurschat (18) legte eine Hip-Hop-Solonummer hin. Und die 15- bis 17-jährigen Mädchen von „O-Zone G Unit“ zeigten erstmals ihre pfiffige Choreografie, mit der sie im Juni bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover an den Start gehen.

Ensemble aus Bron ist an Musikschule zu Hause

Vier Stücke bot das Quintett aus Bron, das in Saxophon- und Klarinetten-Besetzung eines von mehreren Ensembles einer 1884 gegründeten Musikschule verkörpert. Der künstlerische Leiter Jawier Camarda, der in beiden Instrumenten unterrichtet, begleitete die Amateurmusiker mit dem Schlagzeug.

Drei junge Kunstradsportler des Nerchauer SV demonstrierten, was man im Straßenverkehr lieber nicht machen sollte. Zunächst enterten die 13-jährigen Zwillinge Jasmin und Richard Wittig das Parkett. Dann zeigte der 18-jährige Malte Jantzen, der im Zweier mit Oskar Ehrlich 2017 sogar Deutscher Vizemeister wurde, eine atemberaubende Darbietung.

Rock ’n’ Roll Club Caddy aus Sermuth – Lebesfreude pur

Lebensfreude pur zelebrierte der Sermuther Rock ’n’ Roll Club Caddy. Die 1986 mit vier Paaren gegründete Truppe sammelte schon einige Meriten und zählt heute 140 Mitglieder. Ihr mitreißendes, facettenreiches und professionelles Programm glänzte unter anderem mit einer Kinderhochzeitsformation, einer Matrosenformation und einem Akrobatik-Teil.

SchussaGugga aus Weingarten: Auch optische Nummer

Mit den wild bemalten Gesichtern, schrillen Kostümen und leuchtenden Instrumenten war die Weingartener SchussaGugga nicht nur eine akustische, sondern auch eine optische Nummer des Abends. Die 2008 gegründete Truppe hat sich nach dem Bodensee-Zufluss Schussen benannt und zählt 30 aktive Mitglieder. Vor allem beim Karneval reißt sie die Leute mit – etwa bei der Fasnet in Oberschwaben. „Wir haben Bock mit Euch zu feiern“ rief Frontmann Marcus Haider – und ließ es mit seine Leuten ordentlich krachen. Die SchussaGugga setzte auch den Schlusspunkt des Abends. Bei gelöschtem Saallicht und aufblitzenden Handys erklangen Karel Gotts „Fang das Licht“ und das „Hallelujah“.

Lesen Sie auch:

So lief die Premieren-Gala „Grimma sagt Danke“ vor fünf Jahren ab.

Von Frank Prenzel