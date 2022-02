Sibylle Henkel zeigt Bilder voll Licht und Kraft in Bad Lausick

Bad Lausick

Die Magnolienblüte leuchtet in glutvollem Karmesin: Sie empfängt die Besucher, die vom Foyer des Bad Lausicker Kur- und Freizeitbades in die „Riff“-Galerie wechseln. Mit Floralem in verschiedenster Technik stellt sich die Leipziger Malerin Sibylle Henkel hier bis Ende Mai vor. Der Titel der Schau ist bewusst mehrdeutig: „Im Licht der neuen Welt“ – und er will das Kraftvolle, Mutmachende betonen in einer Zeit, die von Beschränkungen, von Abstand, auch Verunsicherung geprägt ist.

Sibylle Henkel mit „Bella Donna“. Quelle: Jens Paul Taubert

Ungewöhnliche Materialien

„Ich probiere vieles, lasse mich gern von Stimmungen leiten, bin manches Mal selbst überrascht von dem, was daraus entsteht“, sagt die gebürtige Chemnitzerin, als Betriebswirtin in der Medienbranche, vor allem für das Radio, tätig, vor allem aber Energetische Raumberaterin, eine Spezialisierung, „die die Kunst sehr schön ergänzt“. In Bad Lausick ist die Künstlerin keine Unbekannte; sie stellte in der Galerie bereits 2015 aus. Seither sind nicht nur zahlreiche Arbeiten hinzugekommen. Gewandelt haben sich auch die Macharten und Materialien. Große Blüten finden ebenso Eingang wie Papiere, Pflanzenfasern, Draht. Das Bildnis „Bella Donna“ überrascht durch eine Unzahl feinster Lederbändchen, die das offene Haar strukturieren. Ein expressiver Farbauftrag, mitunter gespachtelt, erzeugt räumliche Tiefe.

Galerie-Gespräch zu späterem Zeitpunkt

Mit ihren Bildern Öffentlichkeit zu erreichen, ist Sibylle Henkel wichtig. Zwar reduzierte die Pandemie in den vergangenen beiden Jahren die Zahl der Ausstellungen deutlich, doch fuhr sie keinesfalls auf Null herunter. Bis Ende Januar waren Arbeiten von ihr in Schloss Pretzsch an der Elbe zu sehen. Die Schau in der „Riff“-Galerie, die jetzt ohne Vernissage eröffnet wurde, ist bis 31. Mai zu sehen. „Wenn es bis dahin möglich wird, planen wir eine Midissage zur Halbzeit oder eine Vernissage am Schluss.“

Von Ekkehard Schulreich