Silberbowle kehrt vom Stadtgeschichtlichen Museum nach Grimma zurück

Grimma

Die Chefin des Kreismuseums Grimma, Marita Pesenecker, und der Vorsitzende des Förderkreises des Museums, Peter Fricke, empfanden es am Freitag wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, das passender Weise im Raum der Sonderausstellung „ Weihnachten in Grimma und im Muldental“ ausgepackt und für die LVZ-Kamera präsentiert wurde: die 1893 gefertigte Silber-Bowle aus dem Nachlass des Golzerner Papierfabrikanten Max Schroeder. Der Unternehmer hatte einst das Gefäß und zwei Sektkühler unter Verwendung seiner Münzsammlung beim Grimmaer Gold- und Schmiedemeister Wilhelm Noack in Auftrag gegeben.

Am Vormittag nahm das wertvolle, 125 Jahre alte Stück seinen Weg von Leipzig nach Grimma. Pesenecker holte es vom Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig, wo es sich zuletzt als Leihgabe befand, allerdings im Depot. Eine heute in Australien lebende Nachfahrin des Papierfabrikanten hatte es dem Kreismuseum zum Kauf angeboten. Der Förderkreis übernahm daraufhin die Initiative und besorgte die ausgehandelten 10.000 Euro. Demnächst wird er das etwa 14 Kilogramm schwere Silbergefäß, das auch ein Stück Stadtgeschichte symbolisiert, dem Museum als Schenkung übergeben.

Wann die Bowle im Kreismuseum öffentlich zur Schau gestellt wird, steht noch nicht fest. Pesenecker möchte zunächst die Ausstellung neu konzipieren.

Von Frank Prenzel