Smiley in Wurzener Straße zeigt schon Wirkung

Geschwindigkeit - Smiley in Wurzener Straße zeigt schon Wirkung Der Smiley in der Wurzener Straße in Grimma zeigt bereits Wirkung. Das wurde zur Sitzung des Verwaltungsausschuss deutlich, als über Spenden für das Gerät abgestimmt wurde.

So ein ähnlicher Smiley ist jetzt dauerhaft in der Wurzener Straße in Grimma angebracht. Quelle: Frank Pfeifer