So belohnt die Feuerwehr Grimma ihre Kameraden für viele Einsätze

Die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Grimma hat ein Projekt ins Leben gerufen, um hoher Einsatzbereitschaft noch mehr Anerkennung zu zollen. Beginnend im Januar werden fortan jeden Monat zwei Gutscheine im Wert zu je 50 Euro an jene Kameraden vergeben, die die meisten Einsätze fahren. Am Monatsende werden die Coupons den entsprechenden Feuerwehrleuten in die Hand gedrückt.

Händler und Gastronomen geben Gutscheine

Nach Angaben von Wehrleiter Jan Tischer sind zunächst der Gewerbeverein Grimma und städtische Gastronomen mit im Boot, von denen die Gutscheine kommen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont der 43-Jährige. Das kann ein 50-Euro-Gutschein für eine Werkstatt sein oder fürs Tanken oder fürs Einkaufen in einem Geschäft oder für die Grimma-Card – oder eben auch für einen Restaurantbesuch. Gerade in einem gemütlichen Abend in einem lauschigen Lokal sieht Tischer ein passendes Dankeschön. So könnten die Kameraden ihrer Familie oder ihrem Partner etwas Zeit zurück geben. Die Aktion sei eine Win-Win-Situation für alle, sagt der Wehrleiter.

Bei gleicher Anzahl an Einsätzen entscheidet das Los

In der Truppe sei diskutiert worden, wie gerecht die Vergabe sei, erläutert Tischer auf Nachfrage. Denn manche Einsatzkräfte können nicht immer zu Hilfe eilen. Übers gesamte Jahr gesehen habe aber jeder dieselben Chancen, sagt Tischer. „Wir werden sehen, wie sich die Aktion entwickelt. Vielleicht können wir auch drei Gutscheine ausgeben.“ Bei gleicher Anzahl von Einsätzen entscheidet übrigens das Los.

Einer der 75 Kameradinnen und Kameraden der aktiven Truppe, der besonders häufig ausrückt, ist Gerätewart Max Richter. Der komme schon mal auf 20 Einsätze im Monat, weiß der Wehrleiter. Zu den ganz großen Aktivposten zählt seit Jahren auch Ullrich Rückert. Im vorigen Jahr fuhr der Mann sage und schreibe 168 Einsätze.

Von Frank Prenzel