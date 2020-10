So fährt sich’s in Naunhofs erster Rolli-Rikscha

Naunhof

„Als Rollstuhl-Fahrerin fühle ich mich total frei. Bei hoher Geschwindigkeit kann ich mir einfach mal den Wind um die Nase wehen lassen“, lobt Heike Barthel aus Naunhof die jüngste Anschaffung der Kirchgemeinde. Eine Rolli-Rikscha soll Menschen mit Behinderungen ein neues Gefühl von Bewegung vermitteln. Das stößt auf Begeisterung.

Die Idee stammt von Pfarrer Norbert George, umgesetzt hat sie Vikarin Elisabeth Fichtner, die für zwei Jahre in Naunhof, Klinga, Erdmannshain und Ammelshain tätig ist. Sie machte sich schlau, welche Modelle existieren, und erstellte ein Konzept.

Preisgeld und Privatspende

Auf der Suche nach Fördertöpfen zur Finanzierung stieß sie auf den Ideenwettbewerb, mit dem das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung Menschen zusammenbringen will, um gemeinsam etwas zu erreichen. „Wir sind auf den fünften Platz gekommen und haben 10 000 Euro erhalten. Hinzu kam eine Privatspende“, freut sich die Pfarrerin in Ausbildung.

Rikscha für die meisten Rolli-Modelle

Das Geld reichte aus, um eine in Holland produzierte Rolli-Rikscha zu kaufen, die von einem möglichst breiten Spektrum an Menschen genutzt werden kann. „Jeder in Deutschland erhältliche Rollstuhl bis zu einem Gewicht von 150 Kilogramm passt hinein, für den Ein- und Ausstieg lässt sich eine Plattform ankippen“, erklärt die 36-Jährige. Und weiter: „Die Rikscha soll ein Markenzeichen für die Radfahrerkirche Erdmannshain werden. Alle können sie ausleihen, auch Nichtchristen und Auswärtige, egal welcher Generation sie angehören. Sie müssen sich einfach nur im Naunhofer Pfarramt melden.“

Überzeugende Tests

Während einer Gemeindefahrt haben schon zahlreiche Interessierte das Gefährt getestet. „Alle, die mit ihr unterwegs waren, strahlten hinterher“, berichtet Elisabeth Fichtner. So auch Heike Barthel, die sagt: „Erstmals konnte ich mit Radfahrern gemeinsam auf Tour gehen.“ Für sie handelt es sich um einen Baustein, mit denen sie die Einschränkungen des Alltag einmal hinter sich lassen kann, und damit um einen richtigen Schritt in Richtung Inklusion.

Unterstützung durch Motor

Freude auch bei ihrem Mann Steffen Barthel, der scheinbar fester in die Pedale treten muss, als wenn er allein auf seinem Drahtesel unterwegs ist. „Man braucht kein Kraftprotz zu sein, um die Rikscha zu bewegen“, verrät er. „Sie hat nämlich zur Unterstützung einen Elektromotor, der bis zu 30 Kilometer reicht.“ Als einzige Herausforderung sieht er die Lenkung an, die sich in Kurven und auf unebenen Straßen etwas anders als beim gewöhnlichen Rad verhält.

Paralleltandem soll folgen

Von der vorhandenen Summe blieb sogar noch Geld übrig, um die laufenden Ausgaben für Versicherung und Wartung der Rikscha eine Weile lang bezahlen zu können. „Und es soll weiter gesammelt werden mit dem Ziel, noch ein Paralleltandem anzuschaffen“, kündigt Vikarin Fichtner an. Auf diesem sollen beide Fahrer nebeneinander sitzen – ideal für blinde Menschen oder jene, die nach einer Reha mobil werden wollen.

Von Frank Pfeifer