So geht’s für die Naunhofer Kandidaten weiter

Naunhof

Die Messen sind gelesen; es steht fest, wer am 1. April Nachfolger von Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) wird. Wie geht es jetzt bei den fünf Kandidaten weiter, die in den vergangenen Monaten dafür gekämpft hatten, das Amt im Naunhofer Rathaus übernehmen zu können? Und was erwarten sie kommunalpolitisch?

Für Anna-Luise Conrad (parteilos) beantworten sich diese Fragen relativ einfach. „Ich hoffe, dass es eine ordentliche Übergabe im Rathaus gibt“, sagt die 31-jährige Verwaltungsangestellte, die von der CDU nominiert worden war und schon im ersten Wahlgang das Rennen gemacht hat. Bei ihrem jetzigen Arbeitgeber, dem Landratsamt in Borna, bleibt sie vorerst beschäftigt. Kündigen will sie erst zu Ende März. Aus dem Wahlerfolg schlussfolgert sie einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. „Es gibt offenbar einen deutlichen Zuspruch für das, was ich geleistet habe“, sagt sie und betont: „Die Naunhofer erwarten von mir einen Neuanfang. Und diese Erwartungshaltung möchte ich erfüllen.“

Eichhorn bietet Kooperation an

Michael Eichhorn (Linke) will kommunalpolitisch weiter im Stadtrat agieren, dem er seit 2014 angehört. „Mit dieser Arbeit bin ich gerne bereit, Frau Conrad zu unterstützen“, erklärt der 31-Jährige, der wie gehabt als wissenschaftlicher Mitarbeiter die sechs sächsischen Bundestagsabgeordneten seiner Partei in den Gebieten beraten wird, in denen es keine von ihnen gibt, also unter anderem im Landkreis Leipzig. „Wir sollten der neuen Bürgermeisterin eine Chance geben, ordentlich arbeiten zu können.“ Wichtig sei es, Naunhof auf einen guten Weg zu bringen.

Köckritz will sich beim Grünen Tisch engagieren

In seinem alten Beruf will Jörn Köckritz ( Bündnis 90/Grüne) weiter tätig sein, also als Berater für internationale Organisationen. Darüber hinaus hat er vor, sein Haus in Naunhof zu renovieren. „Kommunalpolitisch werde ich mich wahrscheinlich mehr über den Grünen Tisch engagieren“, kündigt der 48-jährige Diplomingenieur für Landschaftsnutzung und Naturschutz an, der bedauert: „ Naunhof ist offenbar noch nicht bereit für so viel Grün, wie es sich selber als Anstrich gibt.“ Er hoffe, dass die „junge und moderne Anna-Luise Conrad“ ihre Wahlversprechen einhält.

Blosfeld setzt auf ihre Partei und Riesa

„Politisch geht es für mich in meiner Partei und in Riesa weiter“, erklärt Ute Blosfeld ( AfD). „Wir werden sehen, was Frau Conrad in Naunhof leistet. Die Bürger können dann beurteilen, ob sie richtig gewählt haben.“ Als Einzige der Bewerber wohnt Blosfeld nicht in Naunhof oder einem seiner Ortsteile. Die 51-jährige Managerin für Fach- und Führungskräfte leitet die AfD-Regionalgruppe Riesa und sitzt für diese im dortigen Stadtrat.

Stabler will Mandat im Stadtrat erringen

Frank Stabler ( FDP) wird seinen normalen Alltag als selbstständiger Unternehmer fortsetzen. „Zur nächsten Stadtratswahl will ich wieder antreten, jetzt erst recht“, kündigt der 37-jährige Albrechtshainer an, der im vergangenen Jahr kein Mandat für das Parlament errungen hatte. „Ich bin nun mal ein Querulant“, fügt er an. „Schade, dass die Bürger kein offenes Ohr dafür haben, wenn Fehler angesprochen werden. Das scheint nur wenige zu interessieren.“ Von Conrad fordert er: „Sie hat jetzt zu liefern.“

Von Frank Pfeifer