So hat Grimma gewählt

Grimma

Mittlerweile haben viele Wählerinnen und Wähler im Landkreis Leipzig ihre Kreuzchen gesetzt – ob per Briefwahl oder direkt mit dem Gang zur Wahlurne. Elf Direktkandidaten traten im Wahlkreis 154 Leipzig-Land um die Gunst der Wählerinnen und Wähler an. Wie aber haben sich die Menschen in Grimma entschieden? Sehen Sie hier nach der Auszählung das Wahlergebnis für die Große Kreisstadt:

So stimmen die Grimmaer ab

219 000 Wählerinnen und Wähler konnten im Landkreis Leipzig an die Wahlurnen treten.

Das sind die Ergebnisse für den Wahlkreis Leipzig-Land

Auch die weiteren Wahlkreise in Sachsen können in der Karte eingesehen werden.

So wurde in weiteren Gemeinden in Sachsen gewählt

Von LVZ