Immer mehr Familien zieht es in den Speckgürtel Leipzigs. So auch nach Naunhof. Einen grundsätzlichen Bedarf für die Erweiterung der Oberschule sehen deshalb deren Leiter und die Bürgermeisterin. Die Stadt kämpft beim Freistaat um Fördermittel, dieser will sie aber nicht zahlen. Bei der Grundschule zeigt er sich kompromissbereiter.