So klingt die Orgel der Albrechtshainer Kirche nach der Restauration

Naunhof/Albrechtshain

Nichts klappert, nichts quietscht mehr. Die Orgel der Albrechtshainer Kirche gibt nur noch die Töne von sich, die Kantor Konstantin Heydenreich auf ihr spielt. Zügig gelang es, das Instrument zu restaurieren. Am Sonntag soll es mit einem Gottesdienst wieder in Dienst genommen werden.

Die Albrechtshainer stehen zu ihrer Orgel und griffen tief in die Tasche. „7906 Euro erhielten wir an Spenden“, freut sich Pfarrer Christoph Steinert. Das Ziel, seit Weihnachten vergangenen Jahres 5000 Euro zu sammeln, wurde also locker übertroffen. Zusammen mit einer Großspende der Sparkasse, angesparten Eigenmitteln der Kirchgemeinde und einem Zuschuss der Landeskirche konnten die 40 000 Euro aufgebracht werden, um die Sanierung schon dieses Jahr anzugehen.

Orgelbaumeister mit besonderer Beziehung

Orgelbaumeister Georg Wünning aus dem erzgebirgischen Großolbersdorf übernahm den Auftrag. Er wohnte in jungen Jahren in Albrechtshain, wo seine Mutter Kantorin war, und wusste deshalb, auf was er sich einlässt. „Ich Grunde trug diese Orgel, auf der ich viel spielte, sogar dazu bei, dass ich diesen Beruf gewählt habe“, sagt er.

Ein Schild erinnert an den ursprünglichen Orgelbaumeister. Quelle: Thomas Kube

Prospektpfeifen gegen Spende abzugeben

Im Juni begann er, Pfeifen wie auch Mechanik auszubauen und zu säubern. „Wir haben schadhafte Lederteile ersetzt und die Balganlage instandgesetzt. An befallenen Stellen wurde ein chemisches Mittel gegen den Holzwurm aufgetragen“, schildert der Fachmann. Die rund 40 alten Prospektpfeifen aus Zink haben ausgedient und werden laut Wolfgang Fichte vom Kirchenvorstand gegen Spenden abgegeben. „Jetzt sind wieder welche aus Zinn, dem ursprünglichen und zugleich allgemein gebräuchlichen Material drin“, erklärt der 68-Jährige, der mutmaßt: „Wahrscheinlich sind die alten für Kriegszwecke ausgeräumt und eingeschmolzen worden.“

Die Prospektpfeifen machen den Stolz der Orgel aus. Quelle: Thomas Kube

Ursprüngliche Farbfassung kehrt zurück

Die Prospektpfeifen befinden sich an der Vorderfront der Orgel, bestimmen also die Optik. Doch auch um sie herum hat sich einiges am Aussehen der Orgel geändert. Der Grimmaer Restaurator Uwe Marx holte die erste Farbfassung des Gehäuses zurück, die er während Voruntersuchungen entdeckt hatte. Die gemalte Holzmaserung, die er wie in alten Zeiten mit einer Gänsefeder aufbrachte, ist jetzt dunkler, als sie die Albrechtshainer kennen. Defekte und fehlende Teile ersetzte Marx, Zierelemente versah er mit Blattgold.

Warmer und voller Klang

Nachdem Wünning die Orgel zusammengebaut, gestimmt und intoniert hatte, erfolgte am Mittwoch dieser Woche die Abnahme. „Alles war in Ordnung“, sagt der Experte. „Es gab keine Beanstandungen.“ Kantor Heydenreich hat die Spielbarkeit und den Klang im Blick. Beides besserte sich nach seinen Worten deutlich. „Man kann sich darauf verlassen, dass alles funktioniert“, sagt der 30-Jährige, der noch im Februar gewarnt hatte, dass sich die Orgel bald nicht mehr nutzen lassen würde, falls keiner etwas unternimmt. Indem ein hohes Register, das irgendwann eingebaut wurde, aber nicht zur frühromantischen Orgel aus dem Jahr 1847 passte, entfernt und durch eine Rekonstruktion des ursprünglichen ersetzt wurde, klingt das Instrument wärmer und voller.

Die Register entsprechen jetzt wieder dem Orginal von 1847. Quelle: Thomas Kube

Wer sich selbst ein Bild davon machen will, der ist zum Festgottesdienst am Sonntag, ab 14 Uhr, willkommen, wenn der Kantor wieder auf der Orgel spielt. Hinterher kann sie besichtigt werden. Im Anschluss gibt es Punsch und Glühwein.

Kirchensanierung abgeschlossen

„Mit der Albrechtshainer Kirche sind wir jetzt durch“, bilanziert Pfarrer Steinert. Das aus dem Mittelalter stammende Gotteshaus war in den 1990er-Jahren außen einer Frischekur unterzogen worden. 2013 wurden die zwei letzten der drei neuen Glocken geweiht. 2017 folgte die Innensanierung. Restauriert wurde dabei der größte Schatz des Gotteshauses, ein um 1510 entstandener hölzerner Schnitzaltar. Die Installation elektrischer Heizkörper unter den Bänken machte es möglich, die Kirche fortan auch im Winter zu nutzen.

Von Frank Pfeifer