Grimma

Wenn es auch längst nicht den Umsatz generiert, den sie sich wünschen und den sie bräuchten: Nicht wenige Grimmaer Händler greifen nach dem Strohhalm und bieten ebenfalls Click & Collect an. Seit dem 15. Februar erlaubt die sächsische Landesregierung das Abholen von Waren an der Ladentür, die der Kunde zuvor telefonisch oder elektronisch ordert. Einige Händler liefern auch frei Haus. Die Stadt Grimma bietet auf ihrer Homepage eine Übersicht, wer sich an dem Service beteiligt. Von Euronics im PEP bis zum Großbardauer Keramikatelier von Birgit Heitmann – bis zum Freitagmittag waren dort 20 Händler gelistet.

Den Händlern in Grimma geht es auch um Kundenbindung

Dabei geht es auch um Kundenbindung. „Wir sind froh, unseren Kunden den Service bieten zu können“, betont Ute Finsterbusch vom Jeans Shop „Go in“. Bislang hält sich die Nachfrage trotz zustimmender Reaktionen in Grenzen. „Ich denke aber positiv und nehme alles, wie es kommt“, bekräftigt die Bekleidungshändlerin, die wie große Teile des Handels ihr Geschäft seit 14. Dezember geschlossen halten muss und seitdem wenigstens die Möglichkeit der Auslieferung nutzte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zweimal in der Woche wechselt Finsterbusch in ihrem Schaufenster die Outfits und möchte so Passanten neugierig machen. Eine Kollegin oder ihre Tochter spielen auch gleich mal Mannequin für Fotos, die ins Netz gestellt werden. So können die Leute schauen, wählen und anrufen. Bei einem Jackenwunsch zum Beispiel stellt die Händlerin drei Modelle zusammen, die der Kunde zu Hause in aller Ruhe anprobieren und sich dann entscheiden kann. Oder eine Auswahl an Jeans.

Für das Abholen der Ware ist ein Termin zu vereinbaren

Für das Abholen der Ware vereinbart die Geschäftsfrau mit ihren Kunden ein Zeitfenster, also einen Termin, zumal sie nicht ständig im Laden sein kann. Bei aller mit Corona verbundenen Ungewissheit muss sie sich schon jetzt um die nächste Herbst- und Winterkollektion kümmern. Statt die Ware per Click & Collect an der Tür zu übergeben, wäre es aus ihrer Sicht sinnvoller, „mit einem strengen Hygienekonzept ein bis zwei Kunden in den Laden zu lassen“. Es sei für sie und ihre Händerkolleginnen und -kollegen eine schwere Zeit. „Wir sind für jeden Kunden dankbar.“

Click & Collect – schwierig für den Juwelier in Grimma

Auch wenn das Goldschmiede- und Juweliergeschäft von Sofia Thiele sich ebenfalls beteiligt – Holger Thiele betrachtet die Call-&-Collect-Idee eher kritisch. Seiner Ansicht nach funktioniert das beim Einzelhandel nicht – im Gegensatz zu den Gaststätten. Einen Ring müsse der Kunde an den Finger stecken, eine Uhr um den Arm nehmen, um die Größe zu erkennen und das Band anzupassen. Das sei an der Ladentür schwer möglich und gehe eben auch nicht via Internet. Insofern erwartet der Juwelier keine großen Geschäfte – zumal nur wenige Passanten in der Stadt seien und am Schaufenster vorbei kämen. Auch wenn es Anfragen, etwa nach einer preiswerten Uhr, gebe: Click & Collect sei für so ein Juweliergeschäft schwierig.

Photo-Shop bietet auch Anfertigung von Passfotos an

„Es läuft sehr verhalten an“, gibt Cathleen Eichstädt von Photo Lauterbach zu Protokoll. Der kleine Laden im PEP bietet alles rund ums Foto, darf als Dienstleistung auch Pass- und Bewerbungsfotos anfertigen. „Wir möchten unsere Stammkunden halten und zeigen, dass wir für sie da sind“, begründet die Geschäftsfrau die Beteiligung am Bestell- und Abholsystem. „Wir wollen die Möglichkeit nicht ungenutzt verstreichen lassen.“ Der Shop ist per Telefon und E-Mail erreichbar. Durch das Schaufenster können sich Kunden die Ware betrachten – etwa Bilderrahmen. „Wir hoffen sehr, dass das alles an Fahr gewinnt“, so Eichstädt. Bei Abholung oder Passbild-Fotografie ist ein Termin zwingend notwendig. Kunden sollen sich schließlich nicht treffen.

Bei manchen Händlern liegen die Nerven blank

Eine Geschäftsfrau, die ungenannt bleiben möchte, gibt indes unumwunden zu, dass sie mit dem Rücken zur Wand steht und die Nerven blank liegen. Weil das Geld fehlt, könne sie keine Ware bestellen. Schon gar nicht auf Wunsch. Es sei minimal, was über das Bestellsystem kommt, sie spüre keinen Aufwärtstrend, so die Händlerin, die auf die versprochene staatliche Hilfe wartet. „Man lässt uns am langen Arm verhungern.“

Grimmas OB bittet um Unterstützung der lokalen Händler

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) wirbt darum, bei den städtischen Händlern zu kaufen. „Wir dürfen den Einzelhändler von nebenan nicht vergessen. Mit dem Service Click & Collect können sich die Bürgerinnen und Bürger über die lokalen Angebote informieren und die Läden vor Ort unterstützen. Man muss nicht immer bei den großen Online-Anbietern bestellen“, so der Rathauschef.

Grimma bündet die Angebote auf einer Seite. Quelle: Screenshot

Die Stadt Grimma bündelte auf der kommunalen Website www.grimma.de/Abholservice eine Übersicht der Geschäfte, die Abhol- und Lieferdienste anbieten. Die Aufzählung lebe von der Dynamik, heißt es. Händler, die sich noch nicht auf der Plattform wiederfinden, könnten ganz einfach und selbstständig ihre Angebote kostenfrei in ein Online-Formular eintragen. Auf Wunsch sei es sogar möglich, die Angaben des lokalen Einzelhändlers individuell anzupassen, Bilder einzustellen und auf die sozialen Netzwerke sowie auf eigene Webauftritte und Online-Shops hinzuweisen.

Die Übersicht wird ständig aktualisiert. Als Ansprechpartner für die Koordination steht Stadtmarketingmitarbeiter René Schmidt zur Seite. Er ist unter der Telefonnummer 03437/9858-141 erreichbar.

Von Frank Prenzel