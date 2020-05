So läuft der Corona-Alltag in Grimmaer Kitas

Grimma

Der vierjährige Emil trennt sich mal von der Schaukel und stellt sich an den Tisch der Kita-Leiterin. „Ich freue mich,endlich wieder hier zu spielen“, eröffnet er ihr. Auch die fünfjährige Isabell hat etwas auf dem Herzen. „Ich finde es schon komisch, weil ich nicht mit anderen spielen darf“, meint das Mädchen etwas nachdenklich.

So sieht der Corona-Alltag der Parthenzwerge aus

Corona-Alltag in der Großbardauer Kindertagesstätte „Parthenzwerge“, die im September vorigen Jahres in ihr neues Haus gezogen ist. Die Eltern dürfen nicht ins Gebäude, wenn sie ihre Kinder bringen und holen. Das ist nur den Steppkes und dem Personal erlaubt. Statt wild durcheinander zu wuseln, müssen die Mädchen und Jungen in ihrer Gruppe streng unter sich bleiben. Sanitärbereiche sind getrennt. Das Außengelände ist in fünf Spielfelder eingeteilt. Das Mittagessen im „ Restaurant“ wird gestaffelt eingenommen – und die Dreikäsehoch dürfen sich ihre Teller auch nicht mehr selber füllen.

Während der Notbetreuung wurden bis zu 28 Parthenzwerge betreut. Nun ist Kita-Chefin Annett Riedel froh, dass seit 18. Mai wieder alle 69 Kinder kommen dürfen. „Man sieht, dass es ihnen gut tut.“

Zur Unterscheidung in Weste und hinter Absperrband: In der Großbardau Kita „Parthenzwerge“ dürfen sich die fünf Gruppen auch im Außengelände nicht treffen und nur in abgegrenzten Bereichen spielen. Quelle: Frank Prenzel

Riedel spricht von einer Herausforderung, unter Corona-Einschränkungen zu arbeiten. „Wir kriegen das aber hin.“ Allerdings sei das pädagogische Konzept der offenen Arbeit und freien Bewegung derzeit nicht umsetzbar. Die Kita in Großbardau verzichtet normaler Weise auf Gruppen und Gruppenräume. Nur die 24 Krippenkinder sind unter sich. Ältere können mit Jüngeren spielen, jeder darf überall hin – ob Bauzimmer, Atelier oder Rollenspielraum – und kann sein Spielzeug frei wählen. Jetzt geht das nicht. Es wurden fünf Gruppen zwischen 10 und 15 Steppkes gebildet, die unter sich bleiben müssen. Und weil zwischen den Räumen keine Türen sind, hat der Hausmeister zur Abgrenzung mal schnell Zäune gezimmert.

Betreuung in Gruppen schluckt Personal

Die kleinen Gruppen erweisen sich als personalintensiv. Riedel braucht zur Betreuung mindestens sieben der neun Erzieherinnen. In der Urlaubszeit dürfe da keiner krank werden, sagt sie. Alle 13 städtischen Kitas in Grimma öffnen derzeit von 7 bis 16 Uhr und damit morgens und nachmittags eine Stunde kürzer, um mit dem vorhandenen Personal die Kinder behüten zu können. „Wir wollen aber zeitnah in den regulären Betrieb zurück“, verdeutlicht Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos).

Ein Zettel im Fenster der Großbardauer Kita „Parthenzwerge“ weist auf die veränderte Öffnungszeit. Quelle: Frank Prenzel

In Einzelfällen werden auch Lösungen gesucht. So wandten sich mehrere Mütter, die in der Pflege tätig sind und 6.30 Uhr auf Arbeit sein müssen, an die Stadt. Sie wissen früh nicht, wohin mit dem Kind. Die Kommune nahm deshalb Kontakt mit den Arbeitgebern auf und bringt flexible Arbeitszeiten ins Spiel.

Wichtig sei, die Kinder keinen Risiken auszusetzen und dennoch gut zu fördern, betont Jana Kutscher, Chefin des Amtes für Schulen, Soziales und Kultur. Sie sei jeden Tag mit den Leitern der 13 städtischen Kitas, sieben Horte und zehn Schulen in Kontakt. Alles laufe „sehr geordnet“, auch wenn es „eine Herausforderung und ein Kraftakt“ für die Erzieher sei.

Grimma stellt sich Anordnung entgegen

Einer Anordnung hat sich die Stadt Grimma indes entgegen gestellt. Auch Eltern von Kita-Kindern müssten jeden Morgen einen „Corona-Zettel“ vorlegen, wonach die Familie frei von Symptomen ist. „Das ist bürokratischer Unsinn“, schimpft Berger. Die Stadt habe deshalb für sie ein Belehrungsschreiben erarbeitet, das einmal zu unterschreiben war. Berger fühlt sich nun durch das Urteil des Verwaltungsgerichtes bestätigt. Das wertete die tägliche Bestätigung des Gesundheitszustandes als unverhältnismäßig.

Auch bei den Kita-Beiträgen ging Grimma einen eigenen Weg im vergleich zu Kommunen, die gleich zum Lockdown die Gebühr erließen. Grimmaer Eltern waren von April bis zur Aufnahme des Regelbetriebes Mitte Mai befreit, nicht aber bei einer Notbetreuung. Kutscher verweist auf die entsprechende Satzung der Stadt.

Hinweisschilder, Abgrenzung: Corona hinterlässt in der Kita „Parthenzwerge“ in Großbardau seine Spuren. Quelle: Frank Prenzel

Wohl jeder wünscht sich bald den Normalbetrieb zurück. Vor allem die Kinder. „Wann ist das blöde Corona wieder weg!“, bekommen die Erzieherinnen der Parthenzwerge in Großbardau gleich mal zu hören. Kita-Chefin Riedel findet die Maßnahmen aber nicht übertrieben. „Keiner weiß, wie gefährlich das Virus ist.“ Es sei besser, vorsichtig zu sein und gesund zu bleiben, als das Leben von Menschen aufs Spiel zu setzen, betont sie. Auch die meisten Eltern hätten Verständnis für die Situation.

Von Frank Prenzel