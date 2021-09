Muldental

Die Schultaschen stehen bereit, die Buntstifte sind angespitzt und die Zuckertüten warten nur noch darauf, gefüllt zu werden: Für angehende Grundschüler im Muldental beginnt mit der nächsten Woche – oder gar schon am Samstag – ein neuer Lebensabschnitt. Dass dies auch gefeiert werden muss, steht außer Frage. Allerdings verhindert die Corona-Pandemie noch immer, dass die Feste in den Schulen wie üblich abgehalten werden können. Die Vorbereitungen der Bildungseinrichtungen laufen deshalb noch konzentrierter ab, als in anderen Jahren.

Vier Gäste pro Kind in Grimma

In Grimmas größter Grundschule, dem „Bücherwurm“ im Westen der Stadt, werden am Sonnabend 65 Abc-Schützen begrüßt. Für jede der drei neuen ersten Klassen gibt es am Vormittag eine separate Feierstunde in der Turnhalle, berichtet Schulleiterin Kerstin Wilhelm. Pro Kind sind maximal vier Gäste erlaubt, Eltern inbegriffen. Damit kann der Abstand von 1,50 Meter zwischen den Familien eingehalten werden. Beim Betreten der Halle sollen sich alle Gäste die Hände desinfizieren und müssen bis zum Platz eine Maske tragen. Laut Verordnung bestehe keine Testpflicht, so die Schulleiterin. Die Besucher werden so gelenkt, dass sie sich mit denen der nächsten Feierstunde nicht begegnen.

In der „Bücherwurm“-Schule ist es Tradition, dass die Schulanfänger vom Klassenlehrer in Empfang genommen und zunächst in ihr Klassenzimmer geführt werden. Hier erhalten sie ihre Schulbücher und marschieren danach gemeinsam in die Turnhalle, wo die Gäste bereits genauso aufgeregt warten. Die neuen Viertklässler führen ein kleines Programm auf, Schulleiterin Wilhelm lädt zu einem virtuellen Schulrundgang ein. Und am Ende der feierlichen Stunde gibt es die lang ersehnten Zuckertüten.

Drei-G-Regel in Mutzschen

Die Schulanfangsfeier in Mutzschen geht ab 9.30 Uhr auf dem Schulhof über die Bühne – dank der Wetterprognose wird ein Zelt (Plan B) wohl nicht nötig sein. Teilnehmen dürfen Geschwister, Eltern und Großeltern, informiert Schulleiterin Silke Wienzek. Jede Familie könne auf dem Hof genügend Abstand zur anderen einhalten. Die Schule hat den Familien der Schulanfänger mitgeteilt, nur geimpft, genesen oder getestet teilzunehmen. Eine Kontrolle sei laut Verordnung des Kultusministeriums aber nicht nötig, erläutert die Schulleiterin.

23 Abc-Schützen zählt die einzügige Grundschule Mutzschen in diesem Jahr. Die Klassenlehrerin der 2. Klasse, Annett Ehret, zugleich Musik-Fachlehrerin, hat mit den Steppkes ihrer Klasse ein kleines Programm einstudiert. Am Ende spielt noch der Spielmannszug Mutzschen auf, ehe die örtliche Feuerwehr mit den Zuckertüten auf den Hof rollt.

Einzelne Veranstaltungen für die Klassen in Naunhof

Zwei Gründe sprechen gegen die herkömmlichen Schulanfangsfeiern in Naunhof. Zum einen ist die Grundschule seit dem vergangenen Jahr vierzügig, so dass die hauseigene Turnhalle zu klein für alle Mädchen und Jungen samt ihrer Familien geworden ist. Und zum anderen müssen die Corona-Regeln eingehalten werden. So wird es zum zweiten Mal in Folge zeitversetzt für jede Klasse einzeln eine Veranstaltung entweder in der Turnhalle oder im Bürgersaal geben, die nur Eltern und Geschwister besuchen dürfen.

„Dort laufen kleine Programmteile“, schildert die kommissarische Schulleiterin Katrin Lehmann den Ablauf. „Danach lernen die Kinder ihre Klassenzimmer kennen, in denen sie die Zuckertüten erhalten. Mit diesen kommen sie schließlich auf den Hof, wo sie von ihren Eltern empfangen werden.“

Sporthalle in Belgershain wird hergerichtet

Erstmals läuft die Belgershainer Schulanfangsfeier in der neuen Sporthalle. Diese Woche wurden dort Teppichfliesen ausgelegt, mit denen der Bodenbelag geschützt werden soll. „Der erste Test, wie das funktioniert“, sagt die Leiterin der Grundschule, Ina Zinke. Zwei Klassen mit 41 Kindern sollen am Sonnabend in dem Neubau eingeschult werden. Die Besucher müssen beim Betreten Masken tragen, die sie erst am Platz abnehmen dürfen, von dem aus sie ein kleines Programm verfolgen können. Nachdem die Kleinen ihre künftigen Klassenzimmer ausgespäht haben, erhalten sie auf dem Schulhof Zuckertüten, die mit besonderen Gefährten anrollen sollen.

160 Personen in der Turnhalle in Colditz

Katrin Knoll, Leiterin der Grundschule Colditz, erwartet am Sonnabend ab 10 Uhr in der Turnhalle der Sophienschule insgesamt 160 Personen einschließlich der Schulanfänger. An der für Familien so bedeutsamen Feier dürfen Eltern und Geschwister teilnehmen. Es sei genau festgelegt, wer wo sitzt, sagt die Schulleiterin. Das sei wichtig, um die Abstände einhalten zu können. Maskenpflicht herrsche auf dem gesamten Schulgelände sowie in der Turnhalle, nicht aber am Platz. Die Schulanfänger müssten keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. An dem Tag entfällt die Testpflicht.

Maske bis zum Platz in Wurzen

Das Team um Schulleiterin Heike Kempe ist bestens vorbereitet. Doch vorsichtshalber gibt es am Freitag noch einmal eine Generalprobe für die Einschulungsfeier der Wurzener Diesterweg-Grundschule. Ihren Start in den neuen Lebensabschnitt begehen die 46 Abc-Schützen im Großen Saal des Kulturhauses Schweizergarten. „Aufgrund von Corona haben wir zwei Veranstaltungen geplant“, so Kempe. Pro Kind dürfen vier Erwachsene am Festakt teilnehmen sowie die Geschwisterkinder. „Die Familien sitzen natürlich zusammen und müssen lediglich bis zu ihrem Platz eine Maske tragen.“ Darüber hinaus achtet die Bildungsstätte auf die entsprechenden Hygieneregeln sowie den Sicherheitsabstand von anderthalb Metern.

Kempe zufolge werde es keine Kontrolle geben, wer geimpft ist und wer nicht. Ein aktueller Test sei ebenfalls nicht notwendig. „Schließlich kennen wir die Eltern unserer Erstklässler, was die Nachverfolgung der Kontaktpersonen im Falle eines Falles erleichtert.“

Trotz des hohen organisatorischen Aufwandes möchten die Schulleiterin und ihre Kolleginnen, dass der Einschulungstag zu einem unbeschwerten und bleibenden Erlebnis für die Mädchen und Jungen wird. Dafür trägt unter anderem ein kleines Kulturprogramm der älteren Mitschüler bei. „Es fällt lediglich etwas kürzer aus als sonst“, so Kempe.

Fest unter freiem Himmel in Parthenstein

In Parthenstein wird der Schulanfang nach Lage der meteorologischen Dinge einmal mehr unter freiem Himmel stattfinden. „Dies haben wir bereits im vergangenen Jahr so praktiziert, und die Rückmeldungen waren sehr positiv“, so Michael Bruckauf-Clauß. Der Schulleiter der Grundschule Großsteinberg wird im neuen Schuljahr nicht nur für seine Bildungsstätte, sondern parallel auch für jene in Bad Lausick kommissarisch verantwortlich sein. „In Bad Lausick wird die Feier demgegenüber wie gehabt im Innenbereich stattfinden, zudem können hier anders als in Großsteinberg neben den Eltern und Geschwistern der neuen Erstklässler auch deren Omas und Opas der Einschulung beiwohnen“, so Bruckauf-Clauß. Dass dies in Großsteinberg nicht möglich sei, habe auch aber nicht nur mit Corona zu tun. „Der dortige Speiseraum setzt uns hinsichtlich der Zahl der Gäste ganz unabhängig vom Pandemiegeschehen Grenzen.“

Von Frank Prenzel, Frank Pfeifer; Haig Latchinian, Kai-Uwe Brandt, Roger Dietze