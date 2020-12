So lautet die derbe Corona-Weisheit von Günther Schumann aus Naunhof

Naunhof

„Ja, der Spruch wirkt ein bissel derb. Und meine Frau wollte auch nicht, dass ich ihn zeichne. Aber ich denke, er ist der Situation angemessen“, sagt der Naunhofer Holzbildhauer Günther Schumann. „Lieber ne Maske vor der Fresse als Asche aus der Esse“, hat er gereimt und auf einer Platte verewigt. Er versteht das als „Mahnung an alle, die das Corona-Virus negieren oder nicht ernst nehmen.“ In einem Punkt ist er allerdings auch selbst ein Skeptiker.

Bevor der Rentner darauf zu sprechen kommt, wird er los, was ihn zu dem Spruch bewegt hat, der jetzt gut sichtbar unterm Vordach seiner Werkstatt hängt. „Viele Leute übernehmen keine Verantwortung. Nicht sich selbst und nicht anderen gegenüber“, meint er. Maske tragen und Abstand halten sind für ihn zu befolgende Regeln. „Ansonsten wartet auf uns das Krematorium.“

Prägende Griechenland-Reise

Dass er so denkt, führt er auf zwei Begebenheiten zurück. Zum Einen war er mit seiner Helga in den 1990ern in Griechenland, und zwar auf Kreta, von wo aus die Beiden eine Schifffahrt rund um die Insel Spinalonga unternahmen. „Bis 1953 war sie als Lepra-Insel in Funktion. Wer dort hingeschickt wurde, wusste, dass er nie zurückkehrt“, plaudert Schumann. „Das hat mir damals bewusst gemacht, wie gefährlich Krankheiten sein können, auch wenn es um eine territorial begrenzte ging und nicht um eine mit weltweiter Ausbreitung.“

Die Pest als Jux

Die zweite Geschichte des Künstlers dreht sich ums blanke Gegenteil. 1997 hatte er sich einen Jux daraus gemacht, was er da spielt. „Beim Festumzug zur 775-Jahrfeier von Naunhof war ich für einen Tag Arzt“, sagt er und lächelt in sich hinein. Er trug eine Pestmaske und ging neben einem Holzkarren her, auf dem eine zugedeckte Leiche lag – freilich keine echte. Zur Belustigung der Zuschauer hob diese ab und zu ein Bein. „Wir haben das seinerzeit als Spielerei aufgefasst, jetzt hat uns die Pest der Neuzeit eingeholt“, rekapituliert der 86-Jährige.

Impfskeptiker lässt sich impfen

Er gehört zu der Bevölkerungsgruppe, die sich nun als erste impfen lassen darf. Doch in ihm regen sich leise Zweifel. „Da wurde in kurzer Zeit etwas entwickelt..., ich bin einfach skeptisch. Jeder erwartet ein Wundermittel wie damals zur Pest, als Kräuter verbrannt wurden, um die Erreger abzutöten.“ Den Gedanken schiebt er aber schnell zur Seite und wird gleich wieder der Alte mit seinem ureigenen Humor: „Ich lass mich einfach impfen. Was soll mir denn sonst noch im Leben widerfahren?“

Im Juni bekam Corona ein Gesicht

Im Juni hatte sich Günther Schumann schon einmal künstlerisch mit Corona befasst. Damals schuf er eine Birkenholz-Büste mit asiatischem Einschlag und Maske. Dem Virus gab er sozusagen ein Gesicht.

Von Frank Pfeifer