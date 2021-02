So schätzt Großbothens Ortsvorsteher die Eingemeindung nach Grimma ein

Grimma/Großbothen

Neben Nerchau und Thümmlitzwalde stießen vor zehn Jahren auch fünf Ortsteile der Gemeinde Großbothen zur Stadt Grimma: Großbothen, Kleinbothen, Schaddel, Kössern und Försten. Großbothens Ortsvorsteher Manfred Herms zieht nach der Dekade ein überwiegend positive Bilanz: „Es war der richtige Schritt.“

Gemeinde Großbothen spaltete sich vor zehn Jahren

Aus Herms Sicht war die Eingemeindung sowohl eine politische als auch eine wirtschaftliche „Einsicht in die Notwendigkeit“. Eine kleine Landgemeinde könnte sich nicht in dem Umfang gut ausgebildetes Fachpersonal leisten, wie es heute notwendig ist – etwa zur Beantragung von Fördermittel, ohne die Investitionen nicht möglich seien. „Ich bin der Überzeugung, dass wir vom Zusammenschluss mit Grimma profitieren“, konstatiert Herms, der seit 2014 als Ortsvorsteher für Großbothen, Kleinbothen und Schaddel tätig ist.

Die Gemeinde Großbothen spaltete sich zum 1. Januar 2011 auf. Während die fünf nördlichen Ortsteile nach Grimma gingen, entschieden sich die Einwohner von Leisenau, Sermuth, Schönbach und Zschetzsch für eine Eingemeindung nach Colditz.

Großbothens Ortschaftsrat Manfred Herms. Quelle: Thomas Kube

Manfred Herms hebt zum Beispiel die Fertigstellung des Feuerwehr-Neubaus und den Bau der neuen Kindertagesstätte ebenso hervor wie die Instandsetzung der Straße nach Schaddel und der Wiesenstraße. Die Stadt Grimma sorge jetzt mit dem städtischen Glasfasernetz für schnelles Internet und bemühe sich, Großbothen ans S-Bahn-Netz anzuschließen. „Das macht unseren Ort attraktiv und zukunftsfähig.“

Der Bahnhof in Großbothen. Quelle: Frank Prenzel

Als Kritikpunkt sieht er den Abbruch des ehemaligen Gemeindeamtes an, das in den 1980er-Jahren als Krippe gebaut wurde. Das hätte sich seiner Ansicht nach gut für das Gemeinde- und Vereinsleben geeignet. Und wie der Dürrweitzschener Ortsvorsteher würde auch Herms begrüßen, wenn sich Grimma bei seinen Anstrengungen um wirtschaftliche Ansiedlungen nicht nur auf die Kernstadt konzentriert.

Bürgerbüro, Grundschule und Kita in Großbothen

Dass durch die Eingemeindung für die Bürger längere Wege entstanden sein könnten, glaubt Herms nicht. In Großbothen gebe es das Bürgerbüro, die Kita und die Grundschule, und die Kernverwaltung befinde sich eben in Grimma. „Da haben wir nicht das große Manko.“ Allerdings sei es durchaus schwierig, in dem großen Konstrukt die unterschiedlichen Gegebenheiten und Interessenlagen der Ortschaften zu berücksichtigen, meint Herms. Großbothen etwa habe eine industrielle Historie. Unterm Strich bekräftigt der Ortsvorsteher: „Ich sehe in jeder Veränderung eine Chance.“

Der neue Spielplatz in Kössern, nahe des Jagdhauses. Quelle: Thomas Kube

Eine positive Bilanz zieht auch Kösserns Ortsvorsteher Andreas Weishaupt. „Es war der richtige Schritt.“ Kössern und Förstgen profitieren seiner Meinung nach von der Zugehörigkeit zu Grimma. Weniger gut findet er jedoch, dass sich nicht selten Entscheidungen auf Grund der großen Verwaltungsstruktur hin ziehen. Das sei mühselig, man müsse viel hinterfragen, so das Ortsoberhaupt. Positiv sieht Weishaupt, dass in Kössern im vorigen Jahr der neue Spielplatz gebaut wurde, weitere Eigenheime in Sicht sind und die Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus beginnt. Aufgrund der finanziellen Lage seien der Stadt zum Teil aber die Hände gebunden. So seien einige Straßen instand zu setzen, merkt Weishaupt an, der seit der Eingemeindung vor zehn Jahren Ortsvorsteher ist.

Von Frank Prenzel